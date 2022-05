Weltweit registrieren die Gesundheitsbehörden Menschen, die sich mit dem Affenpockenvirus infiziert haben. Nun erfolgt der erste Nachweis auch in Deutschland. Die seltene Erkrankung verläuft in der Regel mild.

Die Affenpocken breiten sich weiter in Europa aus. Nun sind sie erstmals auch in Deutschland bestätigt worden. Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München mitteilte, wurde das Virus am Donnerstag bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen. Der Patient habe die charakteristischen Hautveränderungen gezeigt. Weitere Details nannte das Institut nicht.

Wegen mehrerer Fälle von Affenpocken in anderen europäischen Ländern hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) erst am Donnerstag zu Wachsamkeit aufgerufen. Besonders Reiserückkehrer aus Westafrika sowie Männer, die Sex mit Männern haben, sollen demnach bei ungewöhnlichen Hautveränderungen unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Am heutigen Freitag wurden auch zwei erste Fälle der seltenen Virusinfektion in Belgien bekannt. Sie wurden von Virologen in verschiedenen Städten festgestellt. Der flämische Sender VRTNWS berichtete allerdings, dass beide Patienten dieselbe Party besucht hätten. Die erste infizierte Person, die in Antwerpen diagnostiziert wurde, ist Behördenangaben zufolge nicht ernsthaft erkrankt und befindet sich zusammen mit ihrem Partner in Isolation. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um einen Mann aus der Region Flämisch-Brabant, wie der Virologe Marc Van Ranst aus Leuven auf Twitter mitteilte. Auch er soll nicht ernsthaft erkrankt sein.

In Spanien stieg die Zahl der Infektionen derweil um 14 auf insgesamt 21 Fälle, wie die Behörden in Madrid mitteilten. Fälle von Affenpocken waren zuletzt bereits in Großbritannien, den USA und Portugal bekannt geworden. Spanien, Italien und Frankreich meldeten am Donnerstag die ersten Fälle.

Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge

Zu den Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten. Laut dem Robert-Koch-Institut verläuft eine Infektion in der Regel milder als die herkömmlichen Pocken. Doch auch schwere Verläufe und Todesfälle sind möglich, wenn auch selten. Zu den Risikogruppen gehören Kinder und immungeschwächte Personen. In manchen Fällen kann es zu Dauerschäden wie Erblindung oder Narben kommen. Die meisten Infizierten erholen sich jedoch innerhalb weniger Wochen.

Bei Affenpocken handelt es sich um eine seltene Viruserkrankung, die von Tieren - vermutlich vor allem von Nagetieren - auf Menschen übertragen werden. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind selten, aber bei engem Kontakt möglich. Sie erfolgt durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Krusten. Die Viruserkrankung tritt hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf und nur sehr selten andernorts, was die gegenwärtigen Ausbrüche ungewöhnlich macht.

Erste Fälle wurden auch in Australien und Kanada bekannt. Australien meldete heute einen ersten Fall von Affenpocken bei einem männlichen Reisenden, der vor Kurzem aus Großbritannien zurückgekehrt war. Ein weiterer Verdachtsfall, bei einem Mann, der ebenfalls kürzlich nach Europa gereist war, wird noch geprüft. In Kanada wurden zwei Fälle in der Provinz Quebec gemeldet, die ersten bestätigten Infektionen in dem Land. Die Behörden gehen zudem 17 Verdachtsfällen nach.