Fast sechs Stunden geht gar nichts bei Facebook, Whatsapp und Instagram. Laut Facebook ist dafür eine "fehlerhafte Konfigurationsänderung" verantwortlich gewesen. Mitarbeiter und Sicherheitsexperten glauben dagegen an einen internen Fehler. Auch ein Sabotageakt ist nicht ausgeschlossen.

Facebook hat eine fehlerhafte Konfigurationsänderung für den fast sechsstündigen Ausfall am Montag verantwortlich gemacht. Die 3,5 Millionen Nutzer des Unternehmens konnten in dieser Zeit die Dienste Facebook, Whatsapp, Instagram und Messenger nicht erreichen. "Wir möchten zu diesem Zeitpunkt klarstellen, dass wir glauben, dass die Ursache dieses Ausfalls eine fehlerhafte Konfigurationsänderung war", schrieb Facebook in seinem Blog am Montagabend.

Das Unternehmen gab nicht an, wer die Konfigurationsänderung durchgeführt hat und ob sie geplant war. Mehrere Facebook-Mitarbeiter, die nicht namentlich genannt werden wollten, hatten zuvor erklärt, sie glaubten, dass der Ausfall durch einen internen Fehler bei der Weiterleitung des Internetverkehrs an die Systeme des Unternehmens verursacht wurde.

Sicherheitsexperten hatten zuvor gesagt, der zeitweilige Ausfall könnte das Ergebnis eines internen Fehlers sein. Doch eine Sabotage durch einen Insider sei theoretisch ebenfalls möglich. "Facebook hat seine Schlüssel im Auto eingeschlossen", tweetete Experte Jonathan Zittrain, Direktor des Berkman Klein Center für Internet und Gesellschaft in Harvard.

Das technische Team von Facebook entschuldigte sich, als ihre Dienste wieder online gingen."An die riesige Gemeinschaft von Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt, die sich auf uns verlassen: Es tut uns leid", tweetete das Team am Montag. "Wir haben hart daran gearbeitet, den Zugang zu unseren Apps und Diensten wiederherzustellen und freuen uns, dass sie jetzt wieder online sind. Danke, dass ihr uns unterstützt habt."

Facebooks Chief Technology Officer Mike Schroepfer hatte zuvor auf dem Konkurrenzportal Twitter geschrieben: "An alle kleinen und großen Unternehmen, Familien und Einzelpersonen, die auf uns angewiesen sind: Es tut mir leid." Der Facebook-Ausfall war der größte, den die Web-Überwachungsgruppe Downdetector je verzeichnet hat.