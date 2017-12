Panorama

"Was die Menschen bewegt hat": Google nennt Suchbegriffe des Jahres 2017

Alljährlich sammelt und zählt Google die Begriffe, nach denen mittels der Suchmaschine recherchiert wird. Zum 17. Mal veröffentlicht der Konzern nun die am häufigsten eingetippten Schlagwörter und Fragen.

"WM Auslosung" ist der Google-Suchbegriff des Jahres in Deutschland. Das Schlagwort zu der Gruppenauslosung des Fußballturniers im kommenden Sommer in Russland verzeichnete 2017 den höchsten Anstieg, wie Google mitteilte. Damit war es wieder der Fußball, der die Google-Suchenden am meisten beschäftigte: Im vergangenen Jahr führte "EM 2016" die Liste an. Auf den diesjährigen Plätzen zwei bis fünf liegen "Bundestagswahl" und "Wahlomat", sowie "iPhone 8" und "Dschungelcamp".

"Die Suchbegriffe des Jahres geben uns eine einmalige Perspektive auf die Momente, die im vergangenen Jahr die Menschen bewegt haben - in Deutschland und weltweit", erklärte Isabelle Sonnenfeld, Leiterin Google News Lab. Bei den internationalen Anfragen liegt "Hurricane Irma" auf dem Spitzenplatz, gefolgt von der Digitalwährung "Bitcoin", dem "Las Vegas Shooting" und "North Korea".

Der US-Konzern gab seine Listen bereits zum 17. Mal bekannt, dieses Jahr in mehr als 70 Ländern. Konkrete Zahlen, wie häufig ein Begriff abgerufen wurde, oder in welchem Ausmaß er zulegte, wurden nicht veröffentlicht. Ein Blick auf die verschiedenen Fragekategorien ist aber in jedem Fall aufschlussreich und unterhaltsam.

Suchbegriffe

Die Fußballweltmeisterschaften sind den Deutschen wichtiger als die Bundestagswahl - darauf deutet zumindest ihr Suchverhalten im Internet hin. "WM Auslosung" war in Deutschland in diesem Jahr der meistgesuchte Begriff bei Google, die diesjährige Bundestagswahl stand auf dem zweiten Platz, wie der Suchmaschinenanbieter bekanntgab.

WM Auslosung Bundestagswahl Wahlomat iPhone 8 Dschungelcamp Confed Cup Chester Bennington iPhone X Trump Handball WM

Schlagzeilen

Im Bereich der Nachrichten interessierten sich die Deutschen bei Google nach den Bundestagswahlen am häufigsten für die Kryptowährung Bitcoin, die derzeit mit immer neuen Höchstständen von sich reden macht.

Bundestagswahl Bitcoin G20 Katalonien Nordkorea Marcel Heße Elbphilharmonie Ehe für alle Wahl NRW Wahl Frankreich

Persönlichkeiten

Die Liste der meistgegoogelten Persönlichkeiten führt – wie schon im letzten Jahr, US-Präsident Donald Trump an. Die einzige andere politische Person, die es in die Google-Top-Ten geschafft hat, ist AfD-Vorsitzende Alice Weidel. Auf Platz zwei und drei liegen YouTube-Star Shirin David und die Dschungelcamp-Teilnehmerin Kader Loth.

Trump Shirin David Kader Loth Lena Meyer-Landrut Mireille Mathieu Dembele Peter Kraus Alice Weidel Meghan Markle Florian Wess

Abschiede

Wie schon 2016 starben auch in diesem Jahr einige Größen aus der Musikbranche, darunter Sänger Chester Bennington ("Linkin Park"), dessen Suizid im Juli im Alter von 41 Jahren viele schockierte. Alt-Kanzler Helmut Kohl, der im Juni im Alter von 87 Jahren gestorben war, rangiert bei den Suchanfragen zu verstorbenen Persönlichkeiten an dritter Stelle.

Chester Bennington Andrea Jürgens Helmut Kohl Christiane Kaufmann Timo Kraus Chris Cornell Hugh Heffner Gunter Gabriel Tom Petty Kazim Akboga

Sportevents

Fünf der zehn wichtigsten Sportevents waren Fußballturniere – zumindest wenn man den Suchanfragen bei Google traut.

WM-Auslosung Confed Cup Handball WM Super Bowl DFB Pokal U21 EM Biathlon WM Leichtathletik WM Wimbledon Schalke Köln

TV-Shows

Besonders oft gesucht wurde auch nach Fernsehsendungen, genauer gesagt: Nach Reality und Casting Shows, allen voran die Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!".

Dschungelcamp ESC Bachelorette Promi Big Brother Love Island Adam sucht Eva Bachelor Let's Dance The Voice of Germany DSDS

Die W-Fragen

Die Bundestagswahl und der G20-Gipfel haben die Google-Nutzer in diesem Jahr besonders beschäftigt, wie die Was-Anfragen zeigen. Auch was es mit ein paar wichtigen Terminen der christlichen Religion auf sich hat, bedurfte offenbar der Klärung. Etwas versteckt hat es auch der Fipronil-Skandal in die Top Zehn geschafft.

Was ist G20 Gipfel? Was besteht aus Spiegel und Fahne? Was beginnt mit dem 1. Advent? Was ist Pfingsten? Was ist ein Schuppentier? Was soll ich wählen? Was bedeutet Twilight? Was ist eine Opposition? Was ist der Confed Cup? Was steht auf dem Ei?

Neben Bundestagswahl und G20-Gipfel war auch die Katalonienkrise ein Thema, das die Gemüter bewegte. Außer Fragen mit ernstem Lebensbezug, gibt es auch die, bei denen man geneigt ist, Langeweile zu unterstellen.

Warum gegen G20? Warum feiern wir Pfingsten? Warum will Katalonien unabhängig sein? Warum ist Butter so teuer geworden? Warum rülpset und furzet ihr nicht? Warum AfD wählen? Warum klopft Sheldon dreimal? Warum wählen gehen? Warum haben Männer Brustwarzen? Warum fressen Hunde Gras?

Natürlich konnte der Fidget Spinner in der Frageliste nicht fehlen, immerhin war er das Kultspielzeug des Jahres. Wo man ihn kaufen konnte, war eine entsprechend wichtige Frage. Auch geographische und meteorologische Unklarheiten lassen sich bekanntermaßen von Google beantworten.

Wo hat Manuel Neuer geheiratet? Wo ist Irma jetzt? Wo befindet sich der Hubraum? Wo kann man Fidget Spinner kaufen? Wo kann ich wählen gehen? Wo liegt San Marino? Wo ist Fronleichnam ein Feiertag? Wo liegt Lotte? Wo liegt Aserbaidschan? Wo können Möwen in Krefeld kostenlos Karussell fahren?

Quelle: n-tv.de