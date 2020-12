In Österreich beginnt der dritte Lockdown

Österreichs Regierung schickt das Land bis Mitte Januar wieder in den Lockdown.

Drei Wochen nach dem Ende des Lockdowns geht Österreich in den nächsten. Bis Mitte Januar sind alle Geschäfte bis auf jene des täglichen Bedarfs geschlossen. Zur Monatsmitte bietet das Land Massentests an. Wer daran nicht teilnimmt, muss eine Woche länger daheim bleiben.

In Österreich beginnt am heutigen Samstag der dritte Lockdown. Viele Geschäfte müssen drei Wochen schließen. Nur Lebensmittelhandel, Apotheken und Drogerien sind ausgenommen. Auch Kultureinrichtung, Restaurants und Museen sind geschlossen. Zudem gelten bis mindestens Mitte Januar Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Schulen beginnen das neue Jahr mit Fernunterricht. Die Öffnung der Skigebiete ab dem 24. Dezember liegt demnach im Ermessen der Landesbehörden. Mit der Maßnahme will das Land die Verbreitung des Coronavirus weiter eindämmen.

Für den 15. bis 17. Januar sind demnach Massentests geplant. Bei einem negativen Ergebnis dürfe man den Lockdown ab dem 18. Januar verlassen, ansonsten gelte dieser bis zum 24. Januar, hieß es. Lehrer, Verkäufer in Geschäften und Fahrer von öffentlichen Verkehrsmitteln sollen ab dem 18. Januar jede Woche neu auf das Virus getestet werden. Bei den letzten Massentests im Dezember hatten deutlich weniger Menschen als erhofft teilgenommen.

Zuletzt war das öffentliche Leben von Mitte November bis Anfang Dezember heruntergefahren worden. Seitdem ist die Zahl der Neuinfektionen deutlich gefallen. In den vergangenen sieben Tagen wurden rund 160 Fälle pro 100.000 Einwohner gezählt. Damit liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Gegensatz zu den vergangenen Monaten inzwischen unter den aktuellen Werten in Deutschland.

Die Regierung hatte angekündigt, betroffene Unternehmen mit einer weiteren Milliarde Euro zu unterstützen. Das bisher laufende Hilfsprogramm werde bis zum Jahresende verlängert, hatte Finanzminister Gernot Blümel gesagt. Das werde etwa 300 Millionen Euro an direkten Hilfen nach sich ziehen. Insgesamt würden Kosten von etwa einer Milliarde Euro erwartet.