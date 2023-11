Mallorca sagt Sex am Ballermann den Kampf an

Neue Straßenlaternen für Strand Mallorca sagt Sex am Ballermann den Kampf an

Wenn es dunkel wird an der Playa de Palma, nimmt der Exzess seinen freien Lauf: Müllreste am Balneario.

Saufgelage, Sex und Schlägereien. Am Ballermann geht's hoch her, mittendrin viele deutsche Urlauber. Die Mittelmeerinsel will nun mehr Licht ins Dunkel bringen. Mit der Aufstellung von Staßenlaternen soll auch den Raubüberfällen am Strand der beliebten Partymeile Einhalt geboten werden.

Die liebste Partymeile der Deutschen auf Mallorca wird renoviert. Im Mittelpunkt der diese Woche begonnenen Arbeiten steht die Aufstellung neuer Straßenlaternen, mit der für mehr Sicherheit an der Playa de Palma gesorgt werden soll, wie Regionalmedien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Mittelmeerinsel berichteten. Die Scheinwerfer sollen dann den Strand besser beleuchten. Bislang war es dort eher dunkel.

Die bessere Beleuchtung des Strandes sei eine "alte Forderung der Anwohner und Hoteliers, um den Saufgelagen und dem Sex" am Strand ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, berichtete die Zeitung "Diario de Mallorca". Der Präsident der Hoteliersvereinigung der Playa, Pedro Marín, sagte demnach, wenn die Scheinwerfer nicht auf den Strand gerichtet seien, gebe es am Ballermann unter anderem mehr Raubüberfälle.

Immer wieder werden Urlauber bestohlen, wenn sie beim nächtlichen Bad ihre Wertsachen am Strand zurücklassen. Ähnliche Maßnahmen ergriff die Gemeinde Calvià in der britischen Urlauberhochburg Magaluf auf Mallorca schon vor Jahren. Neben der Erneuerung der Lampen sollen Arbeiten an der Kanalisation vorgenommen werden. Die Arbeiten sollen insgesamt 9,4 Millionen Euro kosten und bis Sommer 2025 andauern. Um die Saison nicht zu gefährden, sollen die Baumaschinen im Hochsommer weitgehend pausieren.

Deutsche Urlauber stehen bei Exzessen im Mittelpunkt

Aus wirtschaftlicher Perspektive war die diesjährige Urlaubssaison an der Playa de Palma mit der berühmten Partymeile ein voller Erfolg. Die Hotels des Gebiets im Südwesten der spanischen Mittelmeer-Insel, das vor allem bei deutschen Touristen extrem beliebt ist, seien durchschnittlich zu fast 87 Prozent ausgelastet gewesen, teilte die Vereinigung der Hoteliers der Playa (AHPP) mit. Das zunehmend schlechte Benehmen vieler Playa-Besucher trübe jedoch die guten Zahlen. Der 47-jährige Verbandspräsidenten Pedro Marín sagt, es sei "eine der schlimmsten Saisons aller Zeiten" gewesen und meint damit die Auswüchse des Sauftourismus.

Laut lokaler Medien und Polizeiberichte stehen bei den Exzessen die deutschen Urlauber häufig im Mittelpunkt. In der abgelaufenen Urlaubssaison gab es wöchentlich Schlägereien. Betrunkene Urlauber torkeln herum und nüchtern auf der Straße aus, werden oft übergriffig. Eine mutmaßlich von Deutschen verübte Gruppenvergewaltigung im Juli und der Mord an einem Deutschen im Oktober stechen besonders hervor. Zudem gab es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Türstehern und Urlaubern. Für Schlagzeilen sorgte ein Video, das die Angestellten eines Lokals an der sogenannten Schinkenstraße zeigten, die eine deutsche Fußballmannschaft mit Schlagstöcken regelrecht jagten.

Der Ballermann sei die Wurzel des Übels, so Marin. 185 Urlauber seien in diesem Jahr dort wegen schlechten Benehmens aus dem Hotel geflogen. 90 Prozent davon im Gebiet der Partymeile. 62 Prozent der Betroffenen seien Deutsche, 25 Prozent Österreicher oder Schweizer.