Impfstoff gibt es in Moskau im Überfluss. Sogar in Parks und Einkaufzentren kann man den Anti-Corona-Piks erhalten. Das Problem: Viele wollen sich schlicht nicht impfen lassen. Seit mittlerweile einem halben Jahr gibt es Sputnik V für alle - das Angebot nahmen bisher nur zehn Prozent der Moskauer an.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin bedauert die Skepsis vieler Bürger hinsichtlich einer Corona-Impfung. "Es werden weiterhin Menschen krank, es sterben weiterhin Menschen, aber sie wollen sich nicht impfen lassen", sagte er in einem Video, das auf seiner Website veröffentlicht wurde. Dies sei bedauerlich, da Impfungen bereits seit fast sechs Monaten für alle Russen verfügbar seien.

Moskau hatte seine Corona-Impfkampagne mit dem russischen Vakzin Sputnik V im Dezember begonnen und rasch auf alle Impfwilligen ausgeweitet. Trotz der Eröffnung zahlreicher Impfzentren - sogar in Einkaufszentren und Parks - haben bislang nur knapp 1,3 Millionen Moskauer das Angebot angenommen. Das sind etwa zehn Prozent der Hauptstadtbewohner.

Auch die Leiterin der russischen Gesundheitsbehörde, Anna Popowa, rief die Russen zu einer Corona-Impfung auf. "Jeder, der sich impfen lassen kann, muss dies tun", sagte sie dem Sender Rossija 24 und wies darauf hin, dass die Impfzentren rund um die Uhr geöffnet seien. Präsident Wladimir Putin hat die Russen ebenfalls zum Impfen aufgerufen, um im kommenden Herbst eine Herdenimmunität zu erreichen. Putin selbst hat sich nach offiziellen Angaben abseits der Kameras impfen lassen.

Fast zwei Drittel wollen keine Impfung

Obwohl Russland zu den besonders hart von der Corona-Pandemie getroffenen Ländern zählt, stehen viele Einwohner des Landes einer Corona-Impfung skeptisch gegenüber. Laut einer Umfrage des Lewada-Instituts vom April wollen sich 62 Prozent der Befragten nicht impfen lassen. Experten sehen darin auch eine Folge des verbreiteten Misstrauens der Russen gegenüber den Behörden.

56 Prozent der Russen haben der Umfrage zufolge gar keine Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Viele weigern sich, in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Nach Angaben der Website Gogow, die Zahlen aus zahlreichen Medien zusammengetragen hat, haben landesweit erst 10,5 Millionen Russen beide Dosen eines Corona-Vakzins erhalten. Das Land mit rund 144 Millionen Einwohnern gibt keine offiziellen Daten zum Fortschritt der Impfkampagne heraus.

Russland hat bisher mehrere Impfstoffe entwickelt, Flaggschiff ist Sputnik V. Um die Menschen zu einer Impfung zu bewegen, haben die Behörden zahlreiche Anreize in Aussicht gestellt, unter anderem kleine Bargeldbeträge für ältere Menschen.