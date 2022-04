Lange erfasst die Liste des britischen Gesundheitsdienstes NHS lediglich drei Symptome einer Corona-Infektion. Jetzt wird sie auf neun Anzeichen erweitert. Die Änderung könnte im Zusammenhang mit den abgeschwächten Maßnahmen und dem Aufkommen der XE-Rekombinante stehen.

Der britische Gesundheitsdienst NHS hat seine Liste möglicher Symptome einer Coronavirus-Infektion für die Omikron-Variante aktualisiert und neun weitere Anzeichen für eine Infektion mit der aktuellen Virusmutation hinzugefügt. Bisher waren dort lediglich drei Hauptsymptome vertreten: Fieber, anhaltender Husten und Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns.

Die aktualisierte Symptomliste erfasst nun auch Kurzatmigkeit, Müdigkeits- oder Erschöpfungsgefühle, Körper-, Kopf- und Halsschmerzen, verstopfte oder laufende Nase, Appetitverlust, Durchfall und ein allgemeines Krankheitsgefühl. "Die Symptome sind den Symptomen anderer Krankheiten wie Erkältungen und Grippe sehr ähnlich", heißt es auf der NHS-Website.

Damit ist der NHS jetzt weitgehend gleichauf mit den Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation und des US-Centers for Disease Control and Prevention. Viele Gesundheitsexperten sehen einen Zusammenhang zwischen der Veröffentlichung der neuen Symptomliste und der Tatsache, dass Großbritannien für die meisten Menschen kostenlose Corona-Tests abgeschafft hat. Ohne die Tests wird es schwierig, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Die ausführlichere Darstellung möglicher Anzeichen einer Omikron-Infektion soll demnach mehr Menschen ermutigen, vorsichtiger zu sein und den Kontakt mit anderen einzuschränken.

Erste Auswirkungen von Omikron-XE?

In dem Land sind aktuell fast fünf Millionen Menschen infiziert. Die Zahl der mit Covid-19 ins Krankenhaus eingelieferten Patientinnen und Patienten ist gestiegen, die Zahl der Menschen, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, bleibt aber noch deutlich unter den Zahlen auf dem Höhepunkt der Delta-Welle im Januar 2021. Der NHS rät den Menschen, dass sie nur dann zu Hause bleiben und andere Menschen meiden sollten, wenn Sie Covid-Symptome und hohe Temperatur haben oder wenn Ihre Symptome so schlimm sind, dass es ihnen nicht gut genug geht, um zu arbeiten.

Es wird angenommen, dass die Fälle auf die Aufhebung der letzten Covid-Beschränkungen zurückzuführen sind, verbunden mit der Verbreitung der hoch ansteckenden Omikron BA.2-Variante. Möglicherweise sind das auch bereits Anzeichen für die Verbreitung von Omikron-XE, einer Rekombinante aus den BA.1- und BA.2-Omikron-Stämmen. Die britische Gesundheitssicherheitsbehörde (UKHSCA) hatte am Montag mitgeteilt, dass die jüngsten Daten eine Wachstumsrate von XE gegenüber BA.2 von 9,8 Prozent zeigten. Die Behörde warnte jedoch, dass es noch zu früh für eine Einschätzung der Gefährlichkeit dieser Entwicklung ist. In einem letzte Woche veröffentlichten Bericht vermutete die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass die XE-Rekombinante besser übertragbar sein könnte als frühere Stämme. Jedoch bedarf diese Annahme einer weiteren Bestätigung.