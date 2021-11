In einigen Ländern gelten schon Einreisebeschränkungen, auch in Deutschland könnten welche folgen. Die neue Corona-Variante im südlichen Afrika beschäftigt nicht nur die WHO, sondern auch die geschäftsführende Bundesregierung. Derweil ist SPD-Experte Lauterbach in Sorge.

Der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun rechnet damit, dass wegen einer neuen Corona-Variante "in Kürze" der Flugverkehr aus Deutschland ins südliche Afrika unterbrochen werden muss. "Die Wissenschaftler sind alle hoch alarmiert", sagte Braun in der ARD. Großbritannien, Israel und Japan schränkten wegen der möglicherweise sehr gefährlichen Variante bereits vorsorglich den Flugverkehr in die Staaten der Region ein.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der auch als potenzieller neuer Bundesgesundheitsminister zumindest im Gespräch ist, schrieb auf Twitter: "Wir müssen Zeit gewinnen. Nichts ist schlimmer als eine neue Variante in eine laufende Welle hinein." Wenn vorläufige Daten sich als korrekt herausstellten, "müssen sofort Reisebeschränkungen erfolgen".

Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing verwies bei Maßnahmen gegen die neue Coronavirus-Variante auf die geschäftsführende Regierung von Angela Merkel. "Das muss die noch im Amt befindliche Bundesregierung entscheiden", sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk. Er empfehle aber "auch Maßnahmen im Flugverkehr".

WHO befasst sich mit Variante

Experten befürchten, dass die Variante B.1.1529 wegen ungewöhnlich vieler Mutationen nicht nur hoch ansteckend sei, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. Braun betonte, dass deswegen auch Gespräche mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) geführt würden.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO untersucht derzeit, ob die neue Corona-Variante als besorgniserregend eingestuft werden muss. Das sagte WHO-Expertin Maria van Kerkhove am gestrigen Donnerstag in einem Briefing. Es werde dabei auch untersucht, inwieweit die Variante auch Folgen für die Diagnostik, Therapien und die Impfkampagnen habe. "Es wird ein paar Wochen dauern, bis wir verstehen, welchen Einfluss diese Variante hat", sagte Kerkhove.

Die WHO hat für die unterschiedlichen Corona-Varianten mehrere Kategorien. Eine davon ist die Kategorie "Variant of Concern"("besorgniserregende Variante"). Eine der "Variants of Concern" ist etwa die derzeit in Deutschland vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus. Zu den Merkmalen einer solchen Variante kann etwa gehören, dass sie nachgewiesenermaßen die Übertragbarkeit des Coronavirus erhöht hat.

