Vor der dänischen Halbinsel Seeland Odde birgt die lokale Polizei vor gut einer Woche die Leiche eines Unbekannten. Nun können sie das Mysterium lösen: Die Polizei teilt mit, dass es sich um einen 63-jährigen deutschen Staatsbürger handelt.

Bei dem vor einer Woche vor Dänemark gefundenen Toten handelt es sich nach Angaben der dänischen Polizei um einen 63-jährigen Deutschen. Die Leiche des Mannes war vor einer Woche im Meer vor der Halbinsel Seeland Odde gefunden worden. Damals war die Identität des Mannes noch unklar. Deshalb baten die dänischen Beamten um Hilfe aus der Bevölkerung.

Nun erklärt die dänische Polizei, dass es sich um einen 63 Jahre alten deutschen Staatsbürger handelte. Dieser sei auf einem Schiff in Richtung der norwegischen Hauptstadt Oslo unterwegs gewesen. Als das Schiff dort ankam, sei der Mann jedoch nicht mehr an Bord gewesen. In Zusammenarbeit mit den deutschen und norwegischen Behörden habe man den Fall lösen können, sagte der Sprecher der zuständigen dänischen Polizei.

Die Polizei geht davon aus, dass hinter dem Tod des Mannes nichts Kriminelles steckt, kann sich jedoch nicht zu den Ereignissen vor dem Tod äußern. Der Mann wurde letzten Montagnachmittag nahe der Spitze von Seeland Odde gefunden.