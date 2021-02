Eine Warnung an das Bundeskriminalamt hat möglicherweise einen Terroranschlag verhindert: Die Order von kiloweise Chemikalien zum Bombenbau brachte Ermittler in Deutschland und Dänemark auf die Spur von drei syrischen Brüdern, die sich zum Islamischen Staat bekennen.

Der Polizei in Deutschland und Dänemark ist es gelungen, einen mutmaßlichen islamistischen Terroranschlag in Europa zu vereiteln. Der "Spiegel" berichtet, dass Ermittler am Wochenende in beiden Ländern drei syrische Brüder festnahmen. Dabei seien Propaganda-Materialien des "Islamischen Staats" (IS) und kiloweise Chemikalien sichergestellt worden. In Deutschland ermittelt demnach die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg in dem Fall. Der Vorwurf gegen die drei Männer lautet: Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

In der vergangenen Woche hatte das Bundeskriminalamt einen Hinweis auf eine verdächtige Internet-Bestellung erhalten, schreibt das Blatt mit Verweis auf die Behörden. Ein in Dänemark lebender 33-jähriger Syrer hatte demnach an die Adresse seines Bruders in Dessau mehrere Kilogramm Schwefel und Aluminiumpulver geordert. Die Stoffe können zum Bombenbau dienen. Polizisten des sachsen-anhaltischen Landeskriminalamts durchsuchten danach die Wohnung, die bestellten Chemikalien fanden sie dort zunächst nicht. Allerdings kiloweise Pyrotechnik, Zündschnüre und eine selbstgemalte Flagge des IS. In einem Exemplar des Koran waren laut Bericht Passagen unterstrichen, in denen es um den Kampf gegen "Ungläubige" geht.

Von dem in Dessau gemeldeten 36-jährigen Syrer fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei nahm den Mann schließlich in Dänemark fest, zusammen mit seinem dort lebenden Bruder. Dort fanden die Ermittler laut Bericht die ursprünglich nach Sachsen-Anhalt bestellten Chemikalien sowie weitere IS-Symbole. In Hessen nahmen Fahnder am Wochenende auch den dritten Bruder fest. Der 40-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittler gehen davon aus, mit den Festnahmen einen Anschlag verhindert zu haben. Ob dieser in Deutschland, Dänemark oder anderswo hätte stattfinden sollen, sei aber unklar, hieß es in dem Bericht weiter. Die Eltern der Brüder leben nach dpa-Informationen in Dänemark. Die Familie soll sich mindestens seit 2005 in Europa aufhalten und bereits früher wegen extremistischer Gesinnung aufgefallen sein. Allerdings wurden wohl nie konkrete Hinweise auf terroristische Aktivitäten gefunden. Die Brüder im Alter von 33, 36 und 40 Jahren seien alle in Damaskus geboren, hieß es aus Sicherheitskreisen.