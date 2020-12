Überfälle und Gewalt in Essen

Essen gilt als Clan-Hochburg. Eine Aussage, die der gestrige Tag unterstreicht. Zunächst kommt es zu mehreren brutalen Überfällen im Stadtgebiet. Dann versammeln sich zwei rivalisierende Großfamilien.Nur durch einen Tipp kann die Polizei wohl eine Eskalation verhindern.

Die Polizei in Essen hat mit einem Großaufgebot ein Aufeinandertreffen von rivalisierenden Gruppen verhindert. Dabei ging es mutmaßlich um kriminelle Geschäfte von Clan-Mitgliedern. Bei dem Einsatz am gestrigen Freitag wurden insgesamt 100 Personen und 23 Fahrzeuge durchsucht. Laut Polizei fanden die Beamten dabei Schlagwerkzeuge, Pfefferspray und ein Messer.

Dem Einsatz waren mehrere Überfälle am selben Tag vorausgegangen. Am Morgen hatten fünf bislang unbekannte Täter einen Deutsch-Libanesen mit Schlagstöcken angegriffen und schwer verletzt. Kurz darauf kam es zu einer weiteren Körperverletzung und Sachbeschädigung. Dabei betraten 15 unbekannte Täter ein Ladenlokal und griffen den libanesischen Geschäftsinhaber an. Er wurde leicht verletzt. Das Inventar wurde mit Hämmern und Stangen zerstört. Anschließend bekam die Polizei den Hinweis auf ein Aufeinandertreffen mehrerer Gruppen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens. Eine Hundertschaft der Polizei verhinderte das.

Bereits am 2. Dezember war es laut Mitteilung zu einer Schlägerei auf dem Marktplatz mit Knüppeln und Eisenstangen gekommen. Als die Polizei eintraf, flüchteten alle Beteiligten. "Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist der Hintergrund dieser Auseinandersetzung ein Konflikt zwischen Mitgliedern zweier Großfamilien mit Bezügen zur Clankriminalität", teilte die Polizei mit. Die Essener Polizei hat eine auf Clankriminalität spezialisierten Abteilung.