Das Geld soll vor allem in die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und Infrastruktur fließen.

Die Folgen des Hochwassers in Westdeutschland werden die betroffenen Regionen lange beschäftigen. Um sie zu unterstützen, beschließt das Bundeskabinett ein viele Millionen Euro schweres Soforthilfe-Paket. Mit den Ländern soll besprochen werden, wie Naturkatastrophen künftig vorgebeugt werden kann.

Knapp eine Woche nach dem verheerenden Starkregen im Westen Deutschlands hat die Bundesregierung Soforthilfen für die Hochwasser-Gebiete beschlossen. Das teilte Bundesfinanzminister Olaf Scholz nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss mit. Demnach will der Bund 200 Millionen Euro bereitstellen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters in Bezug auf eine ihr vorliegende Kabinettsvorlage von Scholz und Innenminister Horst Seehofer berichtete, geht die Regierung davon aus, dass die Länder ebenfalls so viel Geld bereitstellen. Nordrhein-Westfalen hat bereits 200 Millionen Euro, Bayern 50 Millionen Euro Soforthilfe zugesagt.

Insgesamt wird laut Scholz zunächst von einem Bedarf von 400 Millionen Euro ausgegangen. Allerdings stellte der Finanzminister auch höhere Soforthilfen in Aussicht. Wenn es so sei, dass mehr gebraucht werde, würden Bund und Länder auch mehr Geld zur Verfügung stellen. "Wir werden das tun, was erforderlich ist." Die Hilfen sollten schnell und unbürokratisch fließen. "Alle können sich jetzt darauf verlassen." Außerdem ist ein milliardenschwerer Aufbaufonds geplant. Über dessen genaue Höhe soll aber erst entschieden werden, wenn das Ausmaß der Schäden besser absehbar ist.

Die Soforthilfe sei zur unmittelbaren Beseitigung von Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur sowie zur Überbrückung von Notlagen gedacht, berichtet Reuters. "Ziel dieser finanziellen Hilfen soll die Beseitigung unmittelbarer Schäden an Gebäuden, land- und forstwirtschaftlichen Produktionsmitteln, einschließlich der gewerblichen Wirtschaft, und der kommunalen und der wirtschaftsnahen Infrastruktur vor Ort sowie die Überbrückung von Notlagen sein", heißt es in der Kabinettsvorlage. "Flankiert werden sollen die staatlichen Finanzhilfen durch eine zielgerichtete Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, um Insolvenzanträge zu vermeiden, die unter ökonomischen Gesichtspunkten angesichts der voraussichtlichen Verfügbarkeit staatlicher Hilfsangebote auch unter Gläubigerschutzgesichtspunkten nicht erforderlich sind."

Zudem schlägt der Bund Gespräche mit den Bundesländern über ein Absicherungssystem "für dieses, aber auch für künftige überregionale Schadensereignisse von erheblichem Ausmaß" vor. Details wollen Scholz und Seehofer am Vormittag vor der Presse erläutern. Bei den Überschwemmungen sind in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und in geringerem Maße in Bayern und Sachsen mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen.