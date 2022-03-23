Кароліна Ашіон прибула до Німеччини всього декілька днів тому. До цього часу вона 20 років працювала на українському телебаченні.

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Телеканал ntv щоденно транслює "Ukraine Update", щоб інформувати біженців, які рятуються від війни, мовою їх країни про актуальний розвиток подій на їх Батьківщині. Дикторка Кароліна Ашіон сама була змушена залишити Київ. У розмові вона розповідає, що означає раптом почати жити в Німеччині як біженка. Крім того, вона дозволяє зазирнути у свою журналістську роботу та ділиться тим, які зв'язки поєднують її з українським Президентом Зеленським.

Пані Ашіон, Ви кажете, що за допомогою "Новин з України" на ntv.de і на Youtube-каналі ntv. Ви хочете бути "голосом українських біженців" у Німеччині. Що це конкретно означає?

По-перше, я би хотіла вкотре подякувати вашій країні в особі численної низки урядових організацій, волонтерських рухів, простих людей, які надають допомогу українцям зараз. Це мій десятий день у Німеччині і повірте, мені дуже добре відомі почуття кожного біженця. І досі складно дається фраза "я біженка з України". Ми, біженці, у вас у "гостях". При цьому добре усвідомлюємо, що "у гості" нас ніхто не запрошував. Страшні обставини змусили нас це зробити. Для багатьох людей це шок. У кожного біженця величезна драма в житті, біль та рана на душі. І купа запитань. Часом елементарних: як дістатися зупинки автобуса, де краще купувати продукти, який маршрут обрати, що робити, якщо немає грошей, де знайти лікаря, дитячий садочок, школу ... Для кращого розуміння - ми всі травмовані в певному сенсі слова. І мені здається, важливо, що на одному з провідних німецьких телеканалів, який багато свого ефірного часу приділяє висвітленню саме українського питання, з'явилася програма, яка не тільки виходить українською мовою, але за допомогою якої українці можуть дізнаватися про ситуацію вдома і можливо почути відповіді на запитання, які їх найбільше турбують.

На чому Ви плануєте зосередити основну увагу під час 10-хвилинних "Новини з України", які виходитимуть по буднях?

Формат програми передбачає добірку найважливіших новин, що сталися протягом дня. Розуміємо, що події розвиваються стрімко і непередбачувано. Адже це війна. Тому оперативність - дуже важлива. Кожен випуск - поєднання не тільки того, що відбувається в моїй країні. Надто важливо показати реакцію світу, урядів інших країн. Чи є якісь здобутки на шляху по досягненню миру. Це дуже важливо. Від цього залежатиме подальша доля кожного українського біженця.

Чи намагаєтеся Ви своєю новою роботою навести міст між Україною та Німеччиною, і як Ви хочете це зробити?

О, так, я би дуже хотіла це зробити. Багато думок з цього приводу, адже в Україні на телебаченні я пропрацювала більше 20 років. До слова, коли мене вдруге запросили в програму "RTL Aktuell", в ефірі я побачила пана Вольфрама Конса, людину, яка організовує і робить просто неймовірні благодійні заходи, збираючи мільйони євро. Під час останнього було зібрано величезну кількість грошей саме для українських біженців. Це найкраща демонстрація того, як активно німці долучаються, аби допомогти. Так вже сталося, що за 20 років роботи на ТВ в мене склалися прекрасні зв'язки з найкращими українськими музикантами, артистами, художниками, журналістами, письменниками, спортсменами тощо. Тож було би прекрасно, аби у майбутньому можна було би організувати благодійний захід за участю відомих украінських митців. Водночас ви, німці, мали би можливість ближче познайомитись з нашою культурою. Такі речі збагачують духовно і водночас несуть неймовірну користь. Всі війни закінчуються. Культура завжди допомагає в таких речах. Мистецтво завжди перемагає! Тож, окрім щоденної роботи на ниві інформування, в майбутньому, сподіваюсь недалекому, такий проект просто має з'явитись. Принаймні я в це вірю!

Наскільки наразі важко отримати та подати достовірні новини з України?

Українське питання - найгарячіша тема в світі. Увімкніть будь-який телеканал - з ранку до ночі новини про Україну. Щодо достовірності - ось тут можуть виникнути запитання. Годі й казати, в якому світлі подають новини про Україну, скажімо в РФ на державних телеканалах. Питання вірити чи не вірити певній новині вирішує кожен особисто, мені здається. Дуже важливе - джерело. І в цьому сенсі бренд каналу RTL не залишає сумнівів щодо достовірності. Надто високий ризик втратити довіру глядача. Особисто я, пропрацювавши останніх 5 років на інформаційному каналі, маю свою розгалужену мережу джерел, яким довіряю на 100%. Проте завжди перевіряю і співставляю. Достовірність та об'єктивність - надзвичайно важливі сьогодні речі.

Чим відрізняється робота у Німеччині від роботи в Україні? Чи подаєте Ви новини по-іншому, коли знаходитеся на відстані?

Для представників моєї професії існують певні стандарти. Дотримуватись їх не тільки важливо, але й необхідно. Один з таких - нейтральність, незаангажованість, збалансованість - це все синоніми. Дозволю собі коротку відповідь - не дотримуватись журналістських стандартів, працюючи у Німеччині, просто неможливо. Надто далека відстань між власниками медіа та журналістами. Надто висока ціна помилки, надто високі ризики.

Як Вам вдається неупереджено подавати новини, незважаючи на агресивну війну у на батьківщині?

Правило номер один - неупередженість. Як би мені не хотілося закцентувати на тому чи іншому питанні увагу глядача, підкреслити щось особливо - це просто неможливо. Моя професія цього не дозволяє. Особливо моє теперішнє місце роботи - респектабельнi каналi Німеччини RTL та ntv. Іноді від побаченого навертаються сльози на очі. Поза кадром - скільки завгодно. Але перед камерою - тільки інформація і фіксація фактів.

Які види джерел Ви маєте на батьківщині та в Росії?

В Україні величезна кількість медіа. Можна захлинутись. Особисто я довіряю далеко не всім. Я знаю "хто" або "що" стоїть за кожним із медіа, знаю ціну кожному слову. Мені пощастило бути знайомою з найкращими українськими журналістами, справжніми майстрами своєї справи. Деякі з них були моїми вчителями. Тепер в певному сенсі перетворилися на мої власні "джерела". Це їх власні YouTube канали, телеграмм канали, сайти, твітери тощо. З російськими джерелами трохи складніше. Проте і там маю надійні інформаційні джерела. І це в основному мої особисті контакти.

Чи є у Вас мобільний номер президента Зеленського?

Насправді, я особисто знаю Президента України Володимира Зеленського багато років. І його номер телефона в мене є. Чи дійсний він сьогодні - ніколи не перевіряла. Сумніваюсь. А десь 12 років тому він був моїм босом, генеральним продюсером одного з провідних украінських телеканалів. Він запросив мене і затвердив ведучою ранкового шоу, на кшталт "Доброго ранку, Німеччина!". Ми й до того багато разів перетинались по роботі. Адже він артист в минулому. А я починала кар'єру на музичному телебаченні і часом нам доводилося перетинатись за лаштунками. До речі, в мене є декілька відео, де ми разом. Молоді та веселі.

Чи Ваша родина і друзі все ще там? Про що вони Вам розповідають, про що Вам наразі найчастіше розповідають біженці?

Так, у Києві залишились деякі мої друзі, колеги. Здебільшого це чоловіки. Проте є і жінки з дітьми, з літніми батьками на руках. Чоловікам неможна від'їззжати з країни. Тож вони роблять кожен свою справу. Хтось пішов до лав збройних сил, хтось працює на ТВ, радіо, багато хто волонтерить. По великому рахунку всі волонтери. І звичайно, що мій ранок починається з розмов з друзями з України. Перше запитання, чи було тихо вночі? Ситуація щодня різна, нестабільна. Дехто з колег, які досі працюють на моєму каналі, тижнями сплять у сховищах на підлозі. Краще мені не продовжувати... Це складно усвідомити та чути. Вчорашня ніч була тихою і друзі розказали, що навіть відкрилася кав'ярня в самісенькому центрі Києва. І це найкраща новина за останній час... Тиша - це скарб сьогодні, це неймовірна розкіш. Впевнена, зовсім незабаром звичайне людське життя повернеться не тільки до Києва. Українці неодмінно повернуться додому.

Чого українські біженці потребують наразі найбільше?

Ми, біженці з України, потребуємо підтримки у найширшому сенсі значення цього слова. Від елементарних матеріальних речей до підтримки моральної, духовної. Люди скрізь однакові. Різні та однакові водночас. Всім ми заслуговуємо на підтримку та розуміння одне одного. Той, хто допомагає - неймовірно збагачує свій особистий світ. Той, хто отримує підтримку та допомогу - безкінечно вдячний. Сильніший завжди допомагає слабкішому. Такі вже закону Всесвіту і природи. Так є і так має бути. Всі ми просто люди.