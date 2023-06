An Bord des vermissten Tauchboots "Titan" ist auch Oceangate-Gründer Stockton Rush. Die Expedition zum "Titanic"-Wrack ist Teil seiner Vision, die Tiefsee auch für Touristen zugänglich zu machen und damit Geld zu verdienen. Für seine Idee ist er offenbar bereit, ein großes Risiko einzugehen.

Innovativ, mutig und tatkräftig - so wird Stockton Rush, der Geschäftsführer von Oceangate, in Dutzenden Artikeln, Podcasts und Interviews beschrieben. Der Gründer jener Firma, die das vermisste Tauchboot "Titan" entwickelt hat, ist fest entschlossen, die Tiefseeforschung und den Tiefseetourismus zu revolutionieren. Rush, so heißt es, sei eine Art moderner Jacques Cousteau. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Katastrophe im Atlantik erscheinen vergangene Äußerungen des 61-Jährigen über seinen Umgang mit Sicherheit jedoch in einem anderen Licht. Möglicherweise gehört noch ein weiteres Attribut in die Reihe der Beschreibungen zu Rushs Person: übermütig.

Rush, der sich selbst als "Tauchboot-Chefpilot" seines Unternehmens bezeichnet, ist mit an Bord der vermissten "Titan". Kurz nachdem das kleine Tauchboot mit fünf Insassen am vergangenen Sonntag abgetaucht war, riss der Kontakt zur Oberfläche ab. Seitdem läuft die Rettungsmission der US-Küstenwache und privaten Helfern auf Hochtouren, denn: An Bord dürfte nach 96 Stunden kaum noch Sauerstoff vorhanden sein. Ursprünglich sollte die Tour gerade einmal acht Stunden dauern. So lange dauert die Expedition zum Wrack der "Titanic" in rund 3.800 Metern Tiefe. Diese Touren in die Tiefsee, vor allem zu dem 1912 gesunkenen Luxusliner, sind eine Herzensangelegenheit von Stockton Rush.

Der Elon Musk der Tiefsee

Dabei liegen seine Interessen zunächst ganz woanders. Als Kind träumt er davon, Astronaut zu werden, wie Rush 2019 in einem Interview mit dem "Smithsonian"-Magazine erzählt. Schon damals geht es ihm um das "Erkunden", sagt er. "Ich wollte jemand sein wie Captain Kirk. I wanted to explore." Rush hält daran fest: Mit 19 Jahren schließt er seine Ausbildung zum Jet-Piloten ab, studiert anschließend Luft- und Raumfahrttechnik an Eliteuniversitäten und arbeitet anschließend als Flugtestingenieur. Rush ist auf dem besten Weg ins All - bis ihm seine Sehschwäche einen Strich durch die Rechnung macht. "Mir wurde schließlich klar, dass ich nicht zum Jupiter oder Mars fliegen würde", sagt er 2017 in einem Interview.

Rushs Forschungsdrang dämpft das jedoch nicht. Der Ingenieur widmet sich nun einem anderen, weitgehend unerforschten Gebiet: der Tiefsee. Mithilfe eines Bauplans von einem pensionierten US-Marinekommandanten schustert er sich 2006 sein eigenes Mini-U-Boot zusammen, berichtet "Smithsonian". Anschließend entwickelt er eine Art spirituelle Anziehung zum Meer, wie er selbst sagt. "Ich bin auf 75 Fuß Tiefe gegangen, ich habe coole Sachen gesehen. Ich ging auf 100 Fuß und sah noch mehr coole Sachen. Und ich dachte: 'Wow, wie wird es wohl sein, wenn das hier zu Ende ist?'"

Rush ist all das, was man einen Visionär nennt. Im Laufe seiner Karriere sitzt er laut Oceangate im Vorstand verschiedener Technologiefirmen, unter anderem für moderne Unterwassertechnologien. Er baut sich selbst ein experimentelles Flugzeug sowie ein Zweimann-Tauchboot und schreibt in unzähligen Artikeln über die Notwendigkeit von Investitionen in die neue Meereswirtschaft. Würde man nach Cousteau und Kirk einen modernen Vergleich für Rush suchen, drängte sich Elon Musk auf - nur eben für die Tiefsee statt für das Weltall.

"Titanic" liegt in der Familiengeschichte

"Die Zukunft der Menschheit liegt unter Wasser, nicht auf dem Mars", sagt Rush einmal dem Schauspieler Alan Estrada, der im vergangenen Jahr ebenfalls eine Tour mit der "Titan" unternimmt. Die besten Überlebenschancen angesichts des Klimawandels seien die Gewässer der Erde. "Das alles spielt sich im Meer ab, und wir wissen fast nichts. Deshalb freue ich mich sehr darauf, etwas zu tun."

Wenn Rush spricht, klingt das meist ruhig und überlegt. Mit seinen Polo-Shirts und der beigen Chino-Hose wirkt er eher auf dem Golfplatz heimisch als in Tausenden Metern Tiefe. Doch Rush entwirft nicht nur Pläne für Zukunftstechnologien, er testet sie auch selbst. Unzählige Male ist er bereits in die Tiefe getaucht - besonders angetan hat es ihm das "Titanic"-Wrack. Es sei "wunderschön", sagte er im vergangenen Jahr zu "Sky News". "All diese Farben, die sieht man sonst nicht bei Wracks - so viel Orange und Rot."

Möglicherweise hängt dies mit seiner Familiengeschichte zusammen: Seine Ehefrau, Wendy Rush, ist eine Nachfahrin von zwei Passagieren der "Titanic", wie die "New York Times" berichtet. Demnach ist sie mit Isador und Ida Straus verwandt, einem Ehepaar, das damals in der ersten Klasse des Luxusschiffs reiste. Überlebenden zufolge starben beide gemeinsam, als es sank. Im gleichnamigen Spielfilm von James Cameron sei ihre Geschichte das Vorbild für das ältere Ehepaar gewesen, das gemeinsam im Bett blieb, als das Zimmer sich mit Wasser füllte, heißt es in dem Bericht.

"Wollte Beziehung des Menschen zum Ozean verändern"

Mit dem Ziel, den Zugang zur Tiefsee durch Innovation zu verbessern, gründet Rush 2009 schließlich die Firma Oceangate. Das Interesse der Investoren ist zwar anfänglich gering, doch der Gründer steckt kurzerhand sein eigenes Kapital in die Geschäftsidee, wie der "Spiegel" berichtet. An Mitteln dafür fehlt es ihm nicht - Rush bezeichnet sich gegenüber "Bloomberg" als "in den Reichtum hineingeboren". Sein Großvater war der Direktor des Erdölriesen "Standard Oil".

Oceangate startet mit dem Kauf von Tauchfahrzeugen und entwickelt sie weiter. So entsteht schließlich das Tauchboot "Titan". Die erste Testfahrt in 4000 Metern Tiefe unternimmt Rush selbst - ein Erlebnis "wie auf dem Raumschiff Enterprise", sagt er später. Beraten wird er unter anderem von NASA-Veteran und Astronaut Scott Parazynski, der Rush einen "echten Pionieren" nennt. "Es ist nicht einfach, ein weißes Blatt Papier zu nehmen, das Design für ein Tauchboot zu entwerfen, es zu finanzieren und zur Marktreife zu entwickeln. Das war unfassbar wagemutig."

Doch Rush geht es nicht allein um die Erforschung von Meerestiefen. Er will das Reisen auf den Meeresgrund kommerzialisieren, ähnlich wie es andere mit dem Weltraum vorgemacht haben. "Unterwasser zu tauchen, ist etwas, das nicht wirklich zugänglich ist, und das wollte ich ändern", sagt der Geschäftsmann in einem Podcast von Teledyne Marine. "Ich wollte die Beziehung der Menschen zum Ozean verändern." Der Geschäftsmann macht nie einen Hehl daraus, dass es ihm bei den experimentellen Exkursionen auch um Gewinn geht. Mittlerweile betreibt Oceangate drei Tauchboote für Forschung, Filmproduktionen und Erkundungsreisen - die Ticketpreise für die "Titan" stiegen von anfänglich 105.000 Dollar auf zuletzt 250.000 Dollar.

Rush missachtet Alarmglocken

Erkundungstouren profitabel zu gestalten, ist ein effizienter Ansatz. Allerdings gibt es Zweifel an der Sicherheit der Touren. Die Marine Technology Society schlägt bereits 2018 Alarm. In einem Brief warnen über drei Dutzend Branchenexperten Rush vor möglichen "katastrophalen" Problemen der "Titan" im Zusammenhang mit dem experimentellen Ansatz des Tauchbootes. Sie fordern den Ingenieur auf, das Boot, wie üblich, von einer unabhängigen Aufsichtsbehörde prüfen zu lassen. Ähnlich kritisch äußert sich zur selben Zeit ein ehemaliger Mitarbeiter von Oceangate, der daraufhin gefeuert wird.

Doch Rush missachtet die Signale. Zwar betont der Oceangate-Geschäftsführer mehrmals, die "Titan" verfüge über ein innovatives Sicherheitskonzept. Viele seiner Aussagen klingen jedoch, als sei ihm die Sicherheit seiner Passagiere als oberstes Gebot gar lästig. Einst prahlt er in einem Interview damit, "einige Regeln gebrochen" zu haben. In seinen Augen ist die kommerzielle U-Boot-Industrie wegen vieler Vorschriften "obszön sicher". Allerdings, so Rush gegenüber dem "Smithsonian"-Magazine, habe sie auch keine Innovationen hervorgebracht und sei nicht gewachsen - "weil sie all diese Vorschriften hat". Oceangate entscheidet sich gegen die Klassifizierung der "Titan". Vor allem, weil dies "Jahre dauern könnte" und damit "ein Gräuel für jede Innovation" sei.

Seit 2021 transportiert die "Titan" auch Touristen zum "Titanic"-Wrack, bis zum vergangenen Sonntag ist das kleine Boot immer wieder aufgetaucht. Allerdings verläuft kaum eine dieser Touren problemlos: Auf einer der ersten Fahrten macht die Batterie Probleme und fast bei jeder Fahrt kommt es zu Ausfällen der Kommunikation. Vor allem letzteres kann das Tauchboot in ernsthafte Gefahr bringen, denn es ist auf die Verständigung mit seinem Hilfsschiff angewiesen.

Welches Risiko nimmt man in Kauf?

Durch die derzeitige Katastrophe im Atlantik rückt auch die teilweise fragwürdige Konstruktion in den Mittelpunkt: etwa die Steuerung mithilfe eines Videospiel-Controllers, die Rush einem Kamerateam selbst stolz präsentiert. "Einige der Vorschaltgeräte sind alte, rostige Konstruktionsrohre", erinnert sich CBS-Korrespondent David Pogue gegenüber "USA Today" an seine eigene Fahrt mit der "Titan". Die LED-Leuchten habe Rush bei einem Wohnmobilhändler gekauft.

Für Rush ist all dies kein Problem. Einige Elemente könnten weniger ausgeklügelt sein, solange die wichtigsten Teile, wie der Druckbehälter, solide seien, sagt der Ingenieur im vergangenen Jahr zu Pogue. Dies sei bei der "Titan" der Fall. "Und das erlaubt dir, Dinge zu tun, die man MacGyver-Sachen nennt", betont er.

Der Visionär, der nicht nur sich selbst, sondern auch zahlende Touristen in die Tiefsee befördert, hat eine klare Überzeugung: "Ab einem gewissen Punkt ist Sicherheit reine Verschwendung." Wenn man einfach nur sicher sein wolle, solle man im Bett bleiben. Am Ende, so Rush, laufe es auf die Abwägung hinaus, welches Risiko man für welche Belohnung in Kauf nehmen wolle.