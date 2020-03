Tausende Mediziner in Spanien infiziert

In den europäischen Ländern steigt die Zahl der Coronavirus-Infizierten an. Vielfach betroffen sind Ärzte oder Pfleger, die sich um Infizierte kümmern. Allein in Spanien sind es 4000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens. In Frankreich sterben drei Ärzte.

In Spanien gehören Mitarbeiter im Gesundheitsbereich zu den besonders stark von Sars-CoV-2 befallenen Menschen. Fast 4000 Ärzte und Pfleger sind offiziellen Angaben zufolge infiziert - das ist gut jede achte Infektion. Wie in anderen von dem Krankheitserreger besonders stark betroffenen Ländern klagen Krankenschwestern, Ärzte und andere Beschäftigte im Gesundheitswesen darüber, nicht ausreichend mit Schutzausrüstung versorgt zu sein. "Wir haben einige Daten, die uns nicht gefallen", sagte der Chef des medizinischen Corona-Krisenstabs, Fernando Simon.

Insgesamt wurden in Spanien inzwischen 33.089 Corona-Infektionen gezählt. Fast zwölf Prozent der Infizierten sind Mitarbeiter des Gesundheitssystems. Sie sollen im Rahmen des spanischen Testprogramms als erste untersucht werden. Die Zahl der Corona-Toten in dem Land stieg um 462 auf 2182.

Auch in Deutschland wurden bereits Mitarbeiter des Gesundheitswesens positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Darunter ist auch ein Arzt, der Kontakt zu Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte, die sich deshalb derzeit in Quarantäne befindet.

Drei tote Ärzte in Frankreich

Im Nordosten Frankreichs starben unterdessen zwei weitere Ärzte nach einer Infektion. In Mülhausen im Elsass erlag ein 66-jähriger Gynäkologe den Folgen der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, wie die dortige Klinik mitteilte. Der Arzt praktizierte demnach seit 35 Jahren in dem Krankenhaus. Den Angaben zufolge hatte er sich bei einer Patientin angesteckt.

In Sankt Avold im Département Moselle starb ein 60 Jahre alter Allgemeinmediziner in der dortigen Klinik, wie der örtliche Bürgermeister mitteilte. Demnach war der Arzt am Donnerstag mit Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden - zwei Tage später war er tot. Unklar war zunächst, ob er nach seiner Ansteckung Kontakt zu Patienten hatte.

Damit stieg die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Mediziner in Frankreich auf drei, nachdem der französische Gesundheitsminister Olivier Véran am Sonntag den Tod eines 67-jährigen Arztes aus Compiègne im Département Oise bekanntgegeben hatte.

Die Region Grand Est an der Grenze zu Deutschland ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Am Wochenende verschärfte sich die Situation nochmals. Die Krankenhäuser in Colmar und Mülhausen sind vollkommen überlastet. Mehrere grenznahe deutsche Bundesländer haben inzwischen angeboten, Patienten zu übernehmen.