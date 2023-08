Sie glaubte an Weltuntergang

Sie glaubte an Weltuntergang US-Kindermörderin bekommt lebenslänglich

2019 ermordet Lori Vallow ihre zwei Kinder aus "religiöser Überzeugung". Nun wird sie zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Ehemann muss sich bald ebenfalls vor Gericht verantworten. Im Umfeld des Paares hat es mehrere verdächtige Todesfälle gegeben.

In den USA ist eine Weltuntergangs-Anhängerin wegen des Mordes an ihren zwei Kindern und der Verschwörung zur Ermordung der Ex-Frau ihres Ehemannes zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt worden. Richter Steven Boyce ordnete im nordwestlichen US-Bundesstaat Idaho aufgrund der Schwere der Taten drei aufeinanderfolgende lebenslängliche Haftstrafen an. "Sie müssen für jeden der drei Morde einzeln zur Rechenschaft gezogen werden", sagte er.

Lori Vallow hatte sich Berichten zufolge als Göttin mit dem Auftrag bezeichnet, die Menschheit auf den Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten. Sie gab auch an, mit Engeln kommunizieren zu können. Ihr fünfter Ehemann Chad Daybell, der im Selbstverlag mehrere Endzeit-Romane veröffentlichte, wird in Kürze ebenfalls vor Gericht stehen wegen ähnlicher Vorwürfe, unter anderem wegen Mordes an seiner ersten Frau Tammy.

Er hat in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Die "religiöse Überzeugung" des Paars sowie finanzielle Motive spielten nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Rolle bei den Morden. Die Geschichte der mordenden Mutter wurde von Netflix in der dreiteiligen True-Crime-Dokumentation "Die Verbrechen unserer Mutter" verfilmt. Der Fall hatte erstmals Ende 2019 nach dem Verschwinden von Vallows 16-jähriger Tochter und ihrem siebenjährigen Adoptivsohn für Schlagzeilen in den USA gesorgt.

Die Ermittlungen der Polizei wurden immer makabrer, als deutlich wurde, dass mehrere Menschen, die mit Vallow und Daybell in Verbindung gestanden hatten, gestorben waren. So starb Daybells Frau Tammy im Oktober 2019 angeblich eines natürlichen Todes. Wenige Wochen später zogen Vallow und Daybell nach Hawaii, wo sie heirateten.