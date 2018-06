Panorama

Rizin-Fund in Köln: Verdächtiger wollte "biologische Waffen" herstellen

Die Ermittler der Bundesanwaltschaft sind sicher: Das in einer Kölner Wohnung gefundene Rizin wurde planmäßig hergestellt. Der festgenommene Mann wollte eine gefährliche Bio-Waffe bauen.

Die Bundesanwaltschaft beschuldigt den in Köln festgenommenen Tunesier, "vorsätzlich biologische Waffen hergestellt" zu haben. Gegen den 29-Jährigen bestehe darüber hinaus ein Anfangsverdacht für die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte. Gegen Sief Allah H., der hochgiftiges Rizin hergestellt haben soll, war bereits am Mittwochabend Haftbefehl erlassen worden.

Wie die Justizbehörde weiter mitteilte, gibt es jedoch keine Anhaltspunkte für eine "konkretisierte Anschlagplanung" oder eine Mitgliedschaft des Beschuldigten in einer terroristischen Vereinigung. In der Wohnung des Mannes war am Dienstagabend Rizin sichergestellt worden, das bereits in kleinen Dosierungen tödlich wirken kann.

Der Anklagebehörde zufolge hatte der Tunesier ab Mitte Mai damit begonnen, die für die Gewinnung von Rizin notwendigen Gerätschaften und Substanzen zu beschaffen. "Unter anderem erwarb er bei einem Internetversandhändler 1.000 Rizinussamen sowie eine elektrische Kaffeemühle. Anfang Juni 2018 setzte der Beschuldigte sein Vorhaben um und stellte erfolgreich Rizin her", so die Bundesanwaltschaft.

Quelle: n-tv.de