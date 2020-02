CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer übergibt am 25. April an ihren Nachfolger.

Ende April soll es Klarheit geben - dann will die CDU eine neue Führung haben und auch wissen, wer sie in den nächsten Bundestagswahlkampf führt. Die heiß gehandelten Bewerber Merz, Laschet und Spahn sollen sich in den nächsten Tagen erklären.

Die CDU will innerhalb der nächsten acht Wochen ihre Führungsfragen geklärt haben. Am 25. April soll dann auf einem Parteitag in Berlin der neue Spitze der Partei gewählt werden wie die amtierende Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nach Sitzungen der Gremien sagte. Mit der Wahl gehe auch das "klare Signal" für die Frage nach einer Kanzlerkandidatur einher.

Offen ist derweil weiter, wer sich um den Posten bewirbt, um der Partei wieder zu Stabilität zu verhelfen und sie dann in den nächsten Bundestagswahlkampf zu führen. Bislang hat nur Norbert Röttgen seine Ambitionen öffentlich bekundet. Kramp-Karrenbauer sagte dazu, sie gehe davon aus, dass sich bis Ende der Woche ex-Fraktionschef Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn erklären. Mit den Vieren hatte sie in der vergangenen Woche bereits Gespräche geführt.

Dabei hätten sie versichert, "ganz klar erklärt, jedwedes Ergebnis des Parteitages zu akzeptieren" und sich "erkennbar und sichtbar" in die weitere Arbeit der Partei einzubringen.