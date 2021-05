Ausbildung in der Pflege schleift

Ausbildung in der Pflege schleift

Die Coronavirus-Pandemie rückt Pflegeberufe in den vergangenen Monaten in den Fokus. Doch trotz politischer Bekundungen hat sich an der Personalsituation und Bezahlung der Angestellten nicht viel geändert. Bereits vor der Krise wurde zu wenig Nachwuchs ausgebildet. Das zeigen aktuelle Zahlen.

Trotz Personalnot in der Altenpflege bilden viele Pflegeheime und ambulante Pflegedienste nicht aus. So beschäftigten nach den jüngsten Zahlen 9614 Pflegeheime und 5178 Pflegedienste Ende 2019 Auszubildende oder Umschüler, wie die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag zeigt. Nach Berechnung der Linken-Pflegeexpertin Pia Zimmermann, die die Anfrage gestellt hatte, bildeten somit von den ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten nur 35,3 Prozent aus. Im Bereich der Pflegeheime sind es demnach rund 62 Prozent.

Laut Bundesregierung waren nach den jüngsten Zahlen Ende 2019 in den Pflegeheimen 57.210 Auszubildende und Umschülerinnen und Umschüler beschäftigt. In den Pflegediensten waren es 14.598. "Noch immer bilden zu wenig Einrichtungen aus, obwohl jetzt alle Heimbewohner*innen Ausbildungsumlage zahlen und diese steigt", so Zimmermann.

Die damalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Arbeitsminister Hubertus Heil und Gesundheitsminister Jens Spahn hatten die Steigerung der Ausbildungszahlen Anfang 2019 angekündigt. Im Kampf gegen die Personalnot in der Pflege solle die Zahl der Azubis und ausbildenden Einrichtungen bis 2023 im Bundesschnitt um zehn Prozent zulegen, hieß es damals. Das wurde zu einem Kernziel der sogenannten Konzertierten Aktion Pflege der Regierung. Helfen sollte unter anderem eine Öffentlichkeitskampagne für den Pflegeberuf.

Koalition ringt noch um bessere Bezahlung

Laut einem Zwischenbericht zur Konzertierten Aktion Pflege vom vergangenen Jahr zeigten sich dann negative Auswirkungen der Pandemie. "Während durch die Corona-Pandemie einerseits eine hohe Aufmerksamkeit für die Pflege ausgelöst wurde, hat diese andererseits die Möglichkeiten der Pflegeeinrichtungen zur aktiven Werbung von Auszubildenden in 2020 stark reduziert", hieß es in dem Papier.

Erste Rückmeldungen aus den Ländern waren demnach uneinheitlich. Bayern und Sachsen-Anhalt hätten eine deutliche Steigerung der Ausbildungszahlen gegenüber dem Vorjahr bestätigt - um rund 10 Prozent beziehungsweise 11,6 Prozent. Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gingen von einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr aus. In Berlin, Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen zeichnete sich eine rückläufige Entwicklung ab.

Anfang 2020 startete auch eine neue Pflegeausbildung. Die vorher getrennt geregelten Pflegeausbildungen wurden zu einer gemeinsamen Ausbildung für Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zusammengelegt. Derzeit ringt die Koalition über bundesweite Regelungen für eine bessere Bezahlung der Beschäftigten in der Altenpflege.