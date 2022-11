Kritik an "fehlendem Feingefühl"

Kritik an "fehlendem Feingefühl" Bericht: Lindner wollte bei Holocaust-Zahlungen sparen

Seit 1952 entrichtet die Bundesregierung jährlich sogenannte Wiedergutmachungsleistungen für die Opfer des Holocaust. Bei der Jewish Claims Conference wird die Höhe der Summe festgesetzt. Ein Bericht wirft Finanzminister Lindner nun vor, dabei mit Geiz statt Gutmachung internationale Spannungen ausgelöst zu haben.

Einem Medienbericht zufolge soll Bundesfinanzminister Christian Lindner versucht haben, bei Zahlungen an Holocaust-Überlebende Geld zu sparen. Bei der diesjährigen Jewish Claims Conference im Frühjahr habe sich der Minister, der die Verhandlungen für die deutsche Seite führt, überaus hartleibig präsentiert, heißt es laut "Zeit". Demnach habe Lindner die Forderungen der Jewish Claims Conference für Holocaust-Überlebende als überzogen bezeichnet.

Die Verhandlungen der deutschen Bundesregierung mit der Jewish Claims Conference sind ein Routinevorgang. Seitdem die Bundesrepublik und der Staat Israel vor 70 Jahren das Luxemburger Abkommen unterzeichneten, wird einmal im Jahr über die Summe verhandelt, die den inzwischen noch rund 250.000 Holocaust-Überlebenden und der Erinnerungsarbeit zugutekommt, heißt es in dem Bericht. Meist einigen sich beide Seiten rasch.

In diesem Jahr sei es anders gewesen, hätten mit der Sache vertraute Quellen der Zeitung erzählt. Lindner habe demnach argumentiert, dass es so viele Holocaust-Überlebende ja gar nicht mehr gebe. Zudem gelte im nächsten Jahr wieder die Schuldenbremse, weshalb man jeden Posten überprüfen müsse.

Sparaussagen sorgen für internationale Spannungen

Die Äußerungen des Finanzministers hätten daraufhin nicht nur heftige Irritationen bei jüdischen Organisationen und innerhalb der Bundesregierung ausgelöst, sondern auch international für Unruhen gesorgt. Regierungen in Jerusalem, London und Washington monierten fehlendes politisches Feingefühl. Auch von "Entsetzen" soll die Rede gewesen sein. Das Kanzleramt habe schlichten müssen.

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken schrieb laut Bericht sogar einen ungewöhnlich direkten Brief an Lindner und Außenministerin Annalena Baerbock. "Ich schreibe Ihnen, um Ihre Hilfe bei den jährlichen Verhandlungen zwischen der Jewish Claims Conference und der deutschen Regierung in der Frage der Unterstützung von Holocaust-Überlebenden zu erbitten", zitiert die "Zeit" aus dem Dokument.

Die USA wollen sich laut Blinken dafür einsetzen, diesen Menschen "ein Mindestmaß an Anerkennung und Würde" zu verschaffen. "Ich bitte Deutschland dringend, seinen Verpflichtungen nachzukommen und die Finanzierung der Claims Conference sicherzustellen, wie es auch in der Vergangenheit geschehen ist."

Der Bericht wirft Lindner eine "Schuldbremse" vor, da er sich im September noch mit ganz anderen Worten geäußert hatte. Am 70. Jubiläum des Luxemburger Abkommens sagte Lindner, es sei der "Beitrag des deutschen Volkes, den Opfern ein Leben in Würde zu ermöglichen". Lindner gehe es vor allem um die "historische Verantwortung". Die anschließenden Berichte über Lindners Versuch, bei den Zahlungen für Holocaust-Überlebende zu sparen, seien daher nicht gut angekommen.