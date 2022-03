Washingtons Botschaft an Putin

Ganze zwei Stunden telefonieren US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi miteinander. Peking nimmt danach das Wort "Krieg" zwar immer noch nicht in den Mund, doch verurteilt man die militärischen Feindseligkeiten. Das Gespräch dürfte vor allem ein Signal des Weißen Hauses an Putin sein.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Chinas Staatschef Xi Jinping militärische Auseinandersetzungen zwischen Staaten abgelehnt. Solche Konflikte zwischen Staaten seien "in niemandes Interesse", sagte Xi laut Berichten des chinesischen Staatsfernsehens CCTV bei einem rund zweistündigen Telefonat mit US-Präsident Joe Biden. "Zwischenstaatliche Beziehungen dürfen nicht das Stadium militärischer Feindseligkeiten erreichen", sagte Xi demnach. "Frieden und Sicherheit sind die wertvollsten Schätze der internationalen Gemeinschaft." China und die USA sollten "international Verantwortung tragen", wurde Xi vom Staatsfernsehen zitiert.

China steht unter starkem Druck seitens der Vereinigten Staaten und seiner europäischen Verbündeten, sich von Moskau zu distanzieren. Die USA warnten China bereits wiederholt, die Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Russland durch eigene Lieferungen abzufedern.

Drei Wochen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine ist Peking immer noch nicht zu deutlicher Kritik am Kreml bereit. China weigert sich bislang, das Vorgehen des russischen Staatschefs Wladimir Putin zu verurteilen oder die Invasion als Krieg zu bezeichnen. Stattdessen nannte Peking vergangene Woche die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern "felsenfest".

Besorgnis über Angleichung zwischen Peking und Moskau

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und Yang Jiechi, der Chefdiplomat der Kommunistischen Partei Chinas, trafen sich allerdings diese Woche in Rom zu einem Gespräch, das das Weiße Haus als "wesentlich" bezeichnete. Die USA äußerten später Besorgnis über das, was sie als "Angleichung" zwischen Russland und China bezeichneten.

Eine Einschätzung über die Ergebnisse des Telefonats aus dem Weißen Haus lag zunächst nicht vor. In einer Analyse von CNN hieß es, dass Biden allein mit dem Telefonat eine Nachricht an Moskau gesendet habe. Indem er das Gespräch im Vorfeld öffentlichkeitswirksam ankündigte, habe er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin deutlich gemacht, dass die vor dem Kriegsbeginn mit Xi geschmiedete "grenzenlose" Freundschaft möglicherweise nicht so bedeutend sei, wie der russische Führer gehofft habe. Das Gespräch fördere auch den Eindruck, dass Washington China als die wichtigste globale Macht neben sich selbst sieht - und nicht Moskau, hieß es bei CNN weiter.

Flugzeugträger als Trainingsmission

Kurz vor dem Telefonat zwischen Biden und Xi schickte China einen Flugzeugträger durch die Taiwanstraße. Der Flugzeugträger "Shandong" durchfuhr am Mittag die Meerenge zwischen China und Taiwan. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking wollte darin keine Provokation oder einen Zusammenhang mit dem geplanten Gespräch der Präsidenten erkennen. Es handele es sich um eine routinemäßige Trainingsmission.

Peking betrachtet das demokratische Taiwan als eigenes Territorium und droht mit dessen Eroberung. Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet und liefern dorthin auch Waffen.