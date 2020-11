CSU-Basis will Söder in Bayern behalten

Eine Mehrheit der CSU-Mitglieder geht davon aus, dass die Union mit Markus Söder als Kanzlerkandidat die besten Chancen hat. Dennoch wollen sie ihn nicht nach Berlin gehen lassen. Er mache seine Arbeit besser als sein Vorgänger, sagt die Mehrheit.

CSU-Chef Markus Söder kann auf den Rückhalt aus den eigenen Reihen bauen. Fast alle Mitglieder bewerten die Arbeit ihres Parteichefs, positiv. Die meisten wollen auch nicht, dass sich an der jetzigen Situation etwas ändert: Bayerns Regierungschef soll nicht Kanzlerkandidat der Union werden. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Mediengruppe RTL.

90 Prozent der CSU-Mitglieder sind "zufrieden" oder sogar "sehr zufrieden" mit Söders Arbeit als Regierungschef in Bayern. 92 Prozent sind mit dem Parteichef Söder zufrieden oder "sehr zufrieden". Fast vier Fünftel der CSU-Mitglieder (79 Prozent) sind obendrein der Auffassung, Söder bewältige seine Aufgaben als Ministerpräsident und Parteichef besser als sein Vorgänger Horst Seehofer. 17 Prozent urteilen, Söder mache seinen Job "genauso" wie Seehofer.

Außerdem sind 73 Prozent der CSU-Mitglieder überzeugt, Söder führe sein Bundesland besser durch die Corona-Krise als die anderen deutschen Ministerpräsidenten. 3 Prozent urteilen, Söder sei in der Pandemie-Bekämpfung schlechter als seine Kollegen, 23 Prozent sehen keinen Unterschied.

Mehrheit der CSU-Mitglieder für Merz

55 Prozent der CSU-Mitglieder würden es gern sehen, wenn Friedrich Merz neuer Vorsitzender der Schwesterpartei CDU würde. Damit sind die Präferenzen der Christsozialen für Merz noch deutlicher als bei den Christdemokraten selbst: 45 Prozent der CDU-Mitglieder haben sich für Merz ausgesprochen. 10 Prozent der CSU-Mitglieder würden Armin Laschet bevorzugen - bei den CDU-Mitgliedern sind es 24 Prozent. 16 Prozent fänden Norbert Röttgen als CDU-Chef gut. In der CDU sagen dies 13 Prozent der Mitglieder.

Kanzlerkandidat der Union soll nach dem Wunsch der meisten CSU-Mitglieder (59 Prozent) der künftige CDU-Vorsitzende werden. Nur 32 Prozent der Christsozialen würden ihren Parteichef Söder gern als Kanzlerkandidaten sehen. Zum Vergleich: 51 Prozent der CDU-Mitglieder setzen auf ihren künftigen Parteichef, 39 Prozent würden Söder den Vorzug geben.

Die größten Wahlchancen allerdings werden auch von den CSU-Mitgliedern am ehesten Markus Söder zugeschrieben. 46 Prozent von ihnen sind überzeugt, dass die Union mit Söder die besten Chancen hätte, "ein gutes Ergebnis zu erzielen". In der CDU setzen sogar 53 Prozent auf Söder. 32 Prozent der Christsozialen glauben, dass Friedrich Merz die Wähler am ehesten überzeugen kann - in der CDU glauben das 20 Prozent.

Die meisten CSU-Mitglieder wollen, dass die Union Merkels Politik fortsetzt

Viele CSU-Mitglieder denken konservativer als die Mitglieder ihrer Schwesterpartei. 39 Prozent der Christsozialen wollen, dass die Union nach der Ära Merkel wieder mehr die konservativen Werte betont - in der CDU wollen das 21 Prozent der Mitglieder. Auch in der CSU ist allerdings eine Mehrheit dafür, den Merkel-Kurs der politischen Mitte fortzusetzen (50 Prozent) oder die liberalen Werte stärker zu betonen (10 Prozent). Zum Vergleich: 70 Prozent der CDU-Mitglieder sind dafür, den Merkel-Kurs beizubehalten, 7 Prozent möchten, dass die liberalen Werte stärker betont werden.

Die meisten Mitglieder der CSU befürchten - wie die Mitglieder der CDU - dass die Union ihre derzeit guten Umfragewerte bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr nicht in Stimmen umsetzen kann. 38 Prozent der CSU-Mitglieder (CDU-Mitglieder: 33 Prozent) setzen darauf, dass die Zustimmung zur Union gleich hoch bleibt. 50 Prozent erwarten, dass die Union "etwas schlechter", 8 Prozent, dass sie "deutlich schlechter" abschneiden werde.

Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL vom 2. bis 6. November 2020 erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/–2,5 Prozentpunkte. Die Daten zu Markus Söder wurden vom 28. Oktober bis 4. November 2020 erhoben. Datenbasis: 666 Mitglieder der CSU.