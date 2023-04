Michail Chodorkowski lebt mittlerweile in London und kritisiert Putin sehr offen.

Für Kreml-Chef Putin bedeutet der Krieg in der Ukraine nicht weniger als die Erhaltung seiner Macht. Sollte es dem russischen Militär nicht gelingen, den Krieg zu gewinnen, werde Putin gewaltsam gestürzt, ist sich der frühere Oligarch Michail Chodorkowski sicher. Für seine Nachfolge gebe es bereits Anwärter.

Der frühere Oligarch und Putin-Kritiker Michail Chodorkowski prognostiziert das Ende der Putin-Ära, sollte die Ukraine einen militärischen Sieg erringen. Dann "wird Putin gestürzt", sagt er in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bereits heute könne sich der 70-jährige Präsident nicht mehr auf die volle Loyalität im Staatsapparat verlassen. "Die persönliche Macht Putins beginnt zu bröckeln", sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Ölkonzerns Yukos. "Wenn der Chef 60 ist, ist er noch Garant für diesen Apparat. Wenn er 75 ist, kann er die Stabilität dieses Apparats nicht mehr garantieren. Das System fängt dann an, nach einem anderen Menschen zu suchen, der nachfolgen könnte."

So sollen bereits erste Namen für die potenzielle Putin-Nachfolge zirkulieren, behauptet Chodorkowski. "Es könnte Ministerpräsident Michail Mischustin sein. Auch der Bürgermeister von Moskau, Sergei Sobjanin, wird genannt. Der Gouverneur des Gebiets Tula, Alexej Djumin, gehört ebenfalls in diese Reihe."

"Kann auch zu einem Zerfall Russlands kommen"

Auch Putin selbst hat offenbar Angst vor einem Machtverlust. "Wovor Putin am meisten Angst hat, ist Verrat aus seinen eigenen Reihen", sagte Chodorkowski gegenüber "t-online". Er befürchte daher Umsturzversuche aus seinem näheren Umfeld. Die Möglichkeiten der "Liquidierung" nutze Putin für diejenigen, die aus dem Inneren seiner Struktur kommen, so der russische Oppositionelle, der heute in London lebt. "Wollte er ein Todesurteil über mich aussprechen, dann gäbe es für mich keine Sicherheit. Dann muss ich damit leben und fertig."

Chodorkowski glaubt deshalb, dass es in Russland einen Regimewechsel nur gewaltsam oder unter der Androhung von Gewalt geben könnte. "Natürlich kann es sein, dass es in Russland zu einer weiteren autoritären Regierung kommt", so Chodorkowski weiter zu "t-online". "Es kann auch zu einem Zerfall Russlands kommen."

Der gewaltsame Umsturz könne dann eintreten, wenn bei einer Niederlage Russlands im Krieg mit der Ukraine dem Militär die Schuld gegeben werde. Dagegen könnte der nationalpatriotische Teil des Militärs dann entschieden vorgehen, glaubt Chodorkowski. Die sogenannten Silowiki könnten dem heutigen Regime zu verstehen geben: "Entweder geht ihr genau jetzt oder ihr werdet sterben." Derlei Umsturzszenarien seien allerdings nur für den Fall eines militärischen Sieges der Ukraine realistisch: "Siegt die Ukraine nicht, drängt sich die Frage erst einmal nicht mehr auf."