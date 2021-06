Die Parteien in Deutschland sind mitten im Wahlkampf. In Umfragen liegt die Union nach einem kurzen Zwischentief inzwischen wieder klar vor den Grünen - also Weg frei für ein "Weiter so"? Darüber sprechen RTL-Chefreporterin Franca Lehfeldt und Journalist Heiner Bremer im Wahl-Podcast "Redezeit".

Nach sechzehn Jahren an der Spitze des Landes verabschiedet sich Bundeskanzlerin Angela Merkel im September von der Macht. Im Rennen um das Kanzleramt erklärt ihr potenzieller Nachfolger, CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, es dürfe "kein Weiter so geben". Aber wollen die Wähler in Deutschland wirklich einen Neustart? Journalist Heiner Bremer bezweifelt das, "die Deutschen sind keine Revolutionäre", sagt er im Podcast "Redezeit" mit Franca Lehfeldt, Chefreporterin im RTL-Hauptstadtstudio.

Das Image des "Weiter so" sei negativer besetzt, als es die Bürger in Deutschland empfinden würden. Das heißt, die Deutschen entscheiden sich im Herbst für die Fortsetzung der Merkel-Ära? Darüber diskutieren die beiden Gastgeber in der neuen Folge "Redezeit".

Franca Lehfeldt und Heiner Bremer zeichnen den Podcast in Hamburg auf.

Heiner Bremer feiert in wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag, höchste Zeit für den Kult-Journalisten eine Karriere als Podcaster zu beginnen. In den vergangenen sechzehn Monaten analysierten und bewerteten Bremer und Lehfeldt die Pandemie-Politik der Bundesregierung für die Berichterstattung von RTL und ntv.

Bremer formuliert diese besondere Konstellation, als Mischung von "jugendlichem Scharfsinn gegen altersgemäße Gelassenheit". Lehfeldt ergänzt: "Heiner Bremer und ich wollen die Hörer nicht belehren, sondern aus zwei Perspektiven den Wahlkampf erzählend einordnen. Einmal aus der Sicht des Urgesteins, das die langen Linien beurteilt, einmal durch die Newcomerin, die die neusten Gerüchte auf den Fluren der Hauptstadt kennt. Mal Generationendialog, mal Generationenkonflikt - unser Ziel ist immer, dass unsere Hörer sich ein eigenes Bild machen können."

Außerdem sprechen die beiden über:

Potenzielle Regierungsbündnisse

Die Fußball-Europameisterschaft und ihr Regenbogenproblem



Corona-Mahner Karl Lauterbach