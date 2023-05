(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Für die Ausführung ihrer Rolle wurde Penny Mordaunt - hier mit dem "Sword of Offering" - in den sozialen Medien gefeiert.

Wer die Krönung von König Charles im Fernsehen verfolgt, der kann sie gar nicht übersehen: Penny Mordaunt. Sie ist die Frau, die gleich zwei Schwerter durch die Westminister Abbey trägt. Ihr Auftritt markiert ein Novum in der jahrhundertealten Tradition.

Penny Mordaunt hatte bei der Krönung von König Charles III. eine besondere Rolle inne: Die britische Politikerin der Conservative Party (Tories) und Vorsitzende des Unterhauses trug bei dem historischen Ereignis das Staatsschwert und überreichte dem König das juwelenbesetzte "Sword of Offering" (Opferschwert). Sie ist damit die erste Frau, die diese wichtige Tradition übernommen hat.

Hier trägt Penny Mordaunt das "Sword of State". (Foto: via REUTERS)

In einem petrolblauen Kleid mit goldenen Applikationen, das extra für den Anlass angefertigt wurde, und einem passenden Cape und Haarreif zog sie in der Zeremonie alle Blicke auf sich. Das lag auch daran, dass die 50-Jährige mehrmals ein Schwert vor der Brust trug und unter anderem vor dem König selbst ging. Ihr Kleid im Wert von 2000 Pfund stammte laut britischer "Daily Mail" vom Label Safiyaa. Die Politikerin wurde für die würdevolle Ausübung ihrer Rolle in den sozialen Medien gefeiert.

Mordaunt ist die Vorsitzende des Kronrats Privy Council. Unter Premierministerin Theresa May war sie erst Entwicklungs- und dann Verteidigungsministerin. Die erste Frau in Großbritannien mit diesem Amt. Im Juli 2019 trat sie zurück, als Boris Johnson Premierminister wurde. Im vergangenen Jahr scheiterte sie bei dem Versuch, Parteichefin der Tories und damit Premierministerin zu werden.

100 Münzen für ein Schwert

Als Charles III. bei der heutigen Zeremonie auf dem Krönungsstuhl Platz genommen hatte, hatte Mordaunt ihren großen Auftritt: Sie kaufte symbolisch das juwelenbesetzte Opferschwert ab - für 100 neu geprägte 50-Pence-Münzen mit dem Konterfei des Königs. Die Waffe gehört zu den britischen Kronjuwelen. Sie wurde für die Krönung von König George IV. 1821 hergestellt und gilt als schönstes Schwert der Welt. Der Griff ist mit Diamanten, Rubinen und Smaragden besetzt, die Scheide mit juwelenbesetzten Rosen, Disteln und Kleeblättern verziert. Das Schwert symbolisiert die königliche Macht, aber auch die Akzeptanz seiner Pflichten durch den Monarchen.

Zuvor hatte der Erzbischof von Canterbury das Schwert, das dann von Mordaunt zum König getragen wurde, gesegnet. Schließlich wurde es an den goldenen Krönungsgürtel des Monarchen gehängt. Daraufhin wurde es wieder entfernt, und der König trat vor, um es dem Dekan von Westminster anzubieten, der es auf den Altar legte. Im Austausch für die Münzen erhielt Mordaunt dann das Schwert zurück. Sie zog es aus der Scheide und trug es für den Rest des Gottesdienstes vor dem Monarchen. Der kleine Samtbeutel, in dem Mordaunt die Münzen überreicht, wurde für die Krönung von Charles' Großvater 1937 hergestellt.