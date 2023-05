In ihrem tiefblauen Gewand zieht Prinzessin Kate bei der Krönung ihrer Schwiegereltern alle Blicke auf sich. Die Ehefrau des Thronfolgers Prinz William wählt besondere Schmuckstücke, um ihre Robe zu ergänzen. Diese erinnern an zwei bedeutsame Frauen der royalen Familie.

Prinzessin Kate hat bei der Krönung mit ihrem Schmuck der im vergangenen Jahr gestorbenen Queen Elizabeth II. sowie ihrer gestorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana Tribut gezollt. Ihre Perlenohrringe gehören der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge zum Nachlass von Diana, der früheren Prinzessin von Wales. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. trägt Kate diesen Titel.

Um den Hals trug die 41-jährige Ehefrau von Prinz William zu dem besonderen Anlass eine Kette mit 105 Edelsteinen, die Queen Elizabeth II. gehörte. Deren Vater, George VI., hatte die dreireihige, glitzernde Halskette im Jahr 1950 für seine Tochter anfertigen lassen.

Kate trug außerdem ein Seidenkreppkleid von Alexander McQueen, darüber eine tiefblaue, mit scharlachroten Kanten abgesetzte königliche Robe - und auf dem Kopf ein silbernes Diadem von McQueen und Jess Collett. Ihre Tochter Prinzessin Charlotte zog zur Krönung ebenfalls ein Kleid von Alexander McQueen aus Seidenkrepp an - und darüber ein Cape.

Die weiblichen, prominenten Gäste waren sich derweil bei der Krönung von Charles III. und Königin Camilla farblich ziemlich einig. Letizia von Spanien, die belgische Königin Mathilde und Popstar Katy Perry: Sie alle wählten Kleider in Rosatönen. Und damit waren sie längst nicht die einzigen, auch viele andere Frauen, die bei dem feierlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey dabei waren, wählten Kleider in Rosa-, Lila- oder Rottönen.

Kronprinzessin Mary von Dänemark trug ein violettes Kleid, Charles' Nichte Beatrice wählte Fuchsia. Die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss trug ein knallrotes Sommerkleid und auch Samantha Cameron, Frau des Ex-Premierministers David Cameron, trug ein rot-geblümtes Outfit.