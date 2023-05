Nach der Krönung zieht es Charles III. und seine Familie auf den Balkon des Buckingham-Palastes. Nicht dabei sind Prinz Harry und Prinz Andrew. Wegen des Wetters fällt die geplante Flugshow deutlich kleiner aus.

Der frisch gekrönte König Charles III. hat sich mit seiner ebenfalls gekrönten Frau Camilla und seiner Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes gezeigt. Die Royals winkten lächelnd den jubelnden Massen zu, die sich trotz des regnerischen Wetters in London mit Fähnchen und zahlreichen rot-blau-weißen Accessoires vor dem Stadtschloss versammelt hatten. Wenige Minuten später zeigten sich der König und die Königin, begleitet von ihren Ehrenpagen, erneut dem Volk.

Solche Balkonauftritte, bei denen sich die Familie immer wieder bei royalen Großereignissen zeigen, sind "Working Royals" vorbehalten - also jenen Mitgliedern der Königsfamilie, die aktiv im Dienst der Krone stehen und öffentliche Aufgaben übernehmen. Zu sehen waren etwa Thronfolger Prinz William sowie der jüngste Bruder des Königs, Prinz Edward, mit ihren Familien.

Prinz Andrew, für den das seit seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den verurteilten und mittlerweile nicht mehr lebenden Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht mehr zutrifft, war daher nicht dabei. Auch Prinz Harry, der sich mit seiner Frau Meghan freiwillig vom Königshaus losgesagt hat, blieb außen vor. Britischen Medien zufolge macht er sich nach der Krönung umgehend auf den Heimweg in die USA gemacht. Der 38-Jährige sei mit einer Polizeieskorte von der Westminster Abbey zum Londoner Flughafen Heathrow gebracht worden, berichtete die Zeitung "Sun".

Bereits zuvor war zu lesen gewesen, dass Harry sofort nach Hause fliegen wolle, da sein Sohn Prinz Archie am Krönungstag seinen vierten Geburtstag feierte. Ehefrau Herzogin Meghan war mit Archie und der knapp zweijährigen Tochter Lilibet ohnehin in Kalifornien geblieben. Auf ein privates Familiendinner im Buckingham-Palast verzichtete Harry demnach. Allerdings blieb unklar, ob er angesichts seiner schweren Vorwürfe gegen den Palast überhaupt eingeladen war. Für die Krönungsprozession sowie das Familienbild auf dem Balkon des Buckingham-Palasts war er ohnehin nicht eingeplant, da er kein "Working Royal" mehr ist und keine öffentlichen Auftritte im Namen des Palasts mehr absolviert.

Kunstflieger müssen Programm abspecken

Die militärische Kunstfliegerstaffel, die zu Ehren der Krönung von König Charles III. den Buckingham-Palast überflog, fiel unterdessen kleiner aus als ursprünglich geplant. Wegen des regnerischen Wetters wurden die Pläne kurzfristig geändert, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Die Staffel bestand nur noch aus den "Red Arrows" und Helikoptern. Ursprünglich sollten 68 Maschinen in der Luft sein.

Während der Krönung von Charles und Königin Camilla in der Westminster Abbey hatte es draußen in Strömen geregnet, Zehntausende Schaulustige entlang der Prozessionsroute trotzten dem Regen. Danach ließ der Niederschlag langsam etwas nach. Nach der Krönungszeremonie machten sich Charles und Camilla auf den Weg zum Buckingham-Palast. Die gut zwei Kilometer lange Strecke legte das Paar in der 261 Jahre alten goldenen Staatskutsche zurück, die nur für Krönungen genutzt wird. Dabei trug der König die deutlich leichtere Imperial State Crown.

Hoch zu Pferde folgte unter anderem Charles' Schwester Prinzessin Anne. In drei weiteren Kutschen schlossen sich Thronfolger Prinz William und seine Familie sowie Charles' jüngster Bruder Prinz Edward mit Ehefrau und Kindern und weitere Verwandte an. In dem prachtvollen Zug marschierten zudem Tausende Soldatinnen und Soldaten der britischen Armee und der Commonwealth-Staaten mit.