Ganz Berlin darf am 12. Februar zur Wahl schreiten. Ein Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen scheitert. Allerdings ist das allerletzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen. Es bleibt also spannend.

Die Politik im Land Berlin atmet erst mal durch: Eineinhalb Jahre nach der Pannenwahl hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die komplette Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten am 12. Februar stattfinden kann. Allerdings sind damit längst nicht alle Fragen beantwortet:

Wie geht es jetzt weiter?

Zunächst einmal können die organisatorischen Wahlvorbereitungen weiterlaufen. Viel Zeit bleibt nicht mehr bis zum 12. Februar. Die Wahlbenachrichtigungen sind verschickt, Millionen Stimmzettel gedruckt, mehr Wahlkabinen beschafft und Räume für die Wahllokale festgelegt. Und: Praktisch hat die Wahl bereits begonnen, Briefwähler können schon seit vier Wochen ihre Stimme abgeben. Fast 700.000 Menschen haben seither entsprechende Unterlagen angefordert. Hätte das höchste deutsche Gericht all das nun gestoppt, wäre das aus Sicht von Landeswahlleiter Stephan Bröchler ein "ganz erheblicher Eingriff in eine schon laufende Wahl" gewesen. Ganz abgesehen von den Millionensummen, die die Vorbereitungen bereits kosteten.

Was bedeutet das für den Wahlkampf?

Parteien und viele führende Politiker, die für die Wiederholungswahl mit erheblichem Aufwand, vielen Helfern und viel Geld einen stark verkürzten Wahlkampf führen, zeigen sich erleichtert. Die Investitionen waren, so scheint es, nicht umsonst. Die Wahl findet statt, auf der Zielgerade wollen alle noch einmal alles geben. Am 10. Februar planen etliche Parteien große Wahlkampfabschlussveranstaltungen.

Wie ist die politische Lage in Berlin?

Seit 2016 wird die Stadt von SPD, Grünen und Linken regiert. Nach der Wahl am 26. September 2021, die wegen Pannen und Wahlfehlern vom Landesverfassungsgericht später komplett für ungültig erklärt wurde, erneuerten sie ihr Bündnis. Seither ist die SPD-Politikerin und frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey Regierende Bürgermeisterin. Letzte Umfragen sehen die CDU mit rund 23 Prozent vorn. SPD und Grüne folgen mit - je nach Umfrage - 19 bis 21 Prozent und kämpfen demnach um Platz zwei. Die Linke liegt in den Umfragen bei 11 oder 12 Prozent, die AfD bei rund 11 und die FDP bei 6 bis 7 Prozent. Momentan haben also CDU, Grüne und SPD realistische Chancen auf den Wahlsieg - entsprechend heftig geht es im Wahlkampf zu. Selbst die Koalitionäre SPD und Grüne greifen sich gegenseitig an.

Was passiert nach der Wahl?

Wäre das Umfrageergebnis auch das Wahlergebnis, wären rechnerisch verschiedene Dreierbündnisse unter Führung der CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner möglich. Die FDP stünde zumindest für ein Bündnis mit SPD und CDU bereit. Bei Giffeys SPD und den Grünen gibt es dagegen erhebliche Fragezeichen, ob sie mit der CDU zusammengehen würden. Zumal auch Rot-Grün-Rot nach diesen Zahlen weiterhin eine Mehrheit hätte. Sollten die drei weitermachen, könnte Giffey im Rathaus bleiben, wenn die SPD vor den Grünen läge. Lägen diese vor der SPD, würde hingegen die Grünen-Spitzenkandidatin und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch Anspruch auf Giffeys Posten erheben. Giffey pokert wie schon bei der vorherigen Wahl und legt sich nicht auf eine Koalition fest. Grüne und Linke haben dagegen erklärt, das jetzige Dreierbündnis fortsetzen zu wollen.

Droht die Wiederholung der Wiederholungswahl?

Das Szenario einer zumindest teilweisen Wiederholung der Wiederholungswahl scheint nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (Az. 2 BvR 2189/22) nicht ausgeschlossen. Denn das Gericht lehnte lediglich im Eilverfahren ab, kurzfristig noch eine Verschiebung der Abstimmung anzuordnen. Es befand nicht inhaltlich über die von Berliner Klägern aufgeworfene Frage, ob wirklich eine komplette Wiederholungswahl nötig und verfassungsgemäß ist oder womöglich eine teilweise Wiederholung gereicht hätte. Und ob das Landesverfassungsgericht vor seinem im November ergangenen Urteil das Bundesverfassungsgericht hätte anrufen müssen. Diese - wie die Juristen sagen - Entscheidung in der Hauptsache steht aus. Und so bleibt auch hinter den Ergebnissen der Wiederholungswahl vom 12. Februar, der anschließenden Konstituierung eines neuen Abgeordnetenhauses und der Bildung eines neuen Berliner Senats (Landesregierung) so lange ein Fragezeichen, bis dieser Punkt in Karlsruhe endgültig geklärt ist.