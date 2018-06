Politik

Gülle-Effekt im Grundwasser: EuGH fällt Nitrat-Urteil gegen Deutschland

Scharfe Ansage aus Luxemburg: Die Richter am Europäischen Gerichtshof fordern die Bundesregierung auf, mehr gegen die Nitratbelastung im Grundwasser zu unternehmen. Deutschland, so heißt es im Urteil des EuGH, verstößt in dieser Frage gegen EU-Recht.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Deutschland wegen eines Verstoßes gegen die europäische Nitratrichtlinie verurteilt. Die Bundesregierung habe zu wenig gegen die Nitratbelastung im Grundwasser unternommen, heißt es aus Luxemburg. Ein Übermaß an Nitraten, die meist aus Düngern der Landwirtschaft stammen, schadet der Umwelt und birgt Gesundheitsrisiken.

In Deutschland ist das Grundwasser einem Bericht der EU-Kommission zufolge vielerorts zu stark mit Nitrat belastet. Demnach überschritten im Schnitt 28 Prozent der Messstationen im Zeitraum 2012 bis 2015 den Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter Wasser. Nur auf Malta habe dieser Wert in dem Zeitraum höher gelegen.

Die Bundesregierung hätte dem EuGH-Urteil zufolge zusätzliche oder verstärkte Maßnahmen treffen müssen, um die deutschen Gewässer zu schützen. Umstritten ist, wie groß die Gesundheitsrisiken für Verbraucher in der Praxis sind. "Für das Trinkwasser besteht keine Gefahr", meint etwa Maximilian Hofmeier, Experte für Düngerecht beim Umweltbundesamt.

Dass Grenzwerte bei Messungen im Grundwasser überschritten wurden, heißt nicht, dass auch das Leitungswasser belastet ist. In Regionen mit zu hohen Nitrat-Werten mischen Wasserversorger das Trinkwasser etwa mit unbelastetem Rohwasser, um die Grenzwerte einhalten zu können. Allerdings sei das mit höheren Kosten verbunden, sagte Düngerecht-Experte Hofmeier.

Nitrat gelangt hauptsächlich über organische Düngemittel aus der Landwirtschaft, etwa Gülle, in das Grundwasser. In Gewässern begünstigen hohe Nitratwerte ein übermäßiges Wachstum von Algen und anderen Pflanzen. Der Abbau abgestorbener Pflanzen verschlingt viel Sauerstoff, was ein Fischsterben und ein "Umkippen" des gesamten Ökosystems zur Folge haben kann.

Quelle: n-tv.de