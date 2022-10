Der als Schachgroßmeister weltberühmt gewordene Garri Kasparow ist einer der prominentesten Kritiker von Russlands Präsident Putin. In einem mehrteiligen Beitrag auf Twitter setzt er sich mit der deutschen Russlandpolitik unter den Kanzlern Scholz, Merkel und Schröder auseinander - mit vernichtendem Urteil.

Ex-Schachweltmeister Garri Kasparow hat die frühere Kanzlerin Angela Merkel und ihren Nachfolger Olaf Scholz für ihre Russland- und Konfliktpolitik scharf kritisiert: "Merkel setzt noch einen drauf auf ihr katastrophales Vermächtnis, Putin zu besänftigen", schreibt Kasparow auf Twitter. "Indem sie sagt, dass Russland für den europäischen Frieden notwendig ist - als ob es nicht der einzige Anstifter des Krieges wäre, als ob ihre Politik Putin nicht Milliarden gegeben hätte, um diese Kriegsmaschinerie aufzubauen. Schamlos." Merkel hatte vor Kurzem erneut betont, dass ein dauerhafter Friede in Europa "nur unter Einbeziehung Russlands" erfolgen könne.

Kasparow, der seit Jahren ein engagierter Oppositioneller gegen das Regime Wladimir Putin in Russland ist, geht auch den amtierenden Kanzler Olaf Scholz in einem weiteren Teil seines Tweets hart an: "Scholz will derweil dafür sorgen, dass alle deutschen Panzer, die in die Ukraine geschickt werden, neu und ohne Kratzer für eine Siegesparade in Kiew da sind, nie im Kampf. Freuen Sie sich auch auf zukünftige Deals mit dem Kriegsverbrecher Putin?"

Mit offensichtlicher Ironie schlägt Kasparow dann einen Vergleich zu deren Vorgänger Gerhard Schröder: "Ihr Vorgänger Schröder ist dagegen fast respektabel, arbeitet offen für Putin als Angestellter, Fürsprecher und Speichellecker." Dann spekuliert Kasparow zu Merkels Beweggründen für ihre Politik und wirft in etwas verschwörerischer Manier die Frage auf, ob Putin womöglich belastende Informationen über Merkel in der Hand habe.

Der 59-jährige Kasparow ist einer der berühmtesten Kritiker des Kremls. Die russische Regierung setzte ihn erst kürzlich zusammen mit dem früheren Oligarchen und Putinkritiker Michail Chodorkowski auf ihre Liste "ausländischer Agenten".