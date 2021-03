Gute Aussicht: Ferienhäuser in Heiligenhafen.

Vertreter von Bund und Ländern feilen weiter am Stufenkonzept für Inzidenz-abhängige Lockerungen des Lockdowns. Ein Verhandlungspapier macht Hoffnungen auf baldige Aufenthalte in Ferienwohnungen und -häusern. Schlechte Nachrichten gibt es demnach für Kitas und Schulen.

Frühestens am 22. März könnten regional wieder Aufenthalte in Ferienwohnungen, Ferienhäusern sowie Wohnmobilurlaube erlaubt werden. Das geht aus einem Verhandlungspapier der laufenden Bund-Länder-Konferenz zum weiteren Lockdown-Verfahren hervor, das ntv vorliegt. Das Papier mit dem Verhandlungsstand 14 Uhr sieht für den vierten Öffnungsschritt, der frühestens 14. Tage nach dem 8. März erfolgen darf, diese erste Öffnung für den touristischen Bereich vor. Voraussetzung ist demnach eine stabile Ansteckungsquote von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Wohnmobile müssen demnach eine eigene sanitäre Anlage haben. Gemeinschaftsräume auf Campingplätzen dürften noch nicht öffnen.

Ebenfalls weiter öffnen als noch beim Verhandlungsstand von Mittwochmorgen könnte der Einzelhandel: Dieser dürfte dem aktualisierten Papier zufolge ebenfalls schon im vierten Öffnungsschritt bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von unter 100 begrenzt öffnen: Ein Kunde pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche würden dann frühestens ab 22. März erlaubt. Geschäften mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wäre ein weiterer Kunde pro zusätzlichen 20 Quadratmeter Ladenfläche gestattet.

Einstecken müssten dem Entwurf zufolge, der nur einen Verhandlungszwischenstand widerspiegelt, alle besorgten Pädagogen und Eltern kleiner Kinder: Schulen und Kitas soll pro Kind und Mitarbeiter nur ein Eigentest pro Woche zur Verfügung gestellt werden. Das vorangegangene Verhandlungspapier hatte noch wöchentlich jeweils einen Schnelltest vorgesehen - der deutlich zuverlässiger ist als Eigentests, aber geschultes Personal verlangt. Ein Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums vom Montag für eine nationale Teststrategie hatte noch wöchentlich zwei kostenlose Schnelltests für jeden Schüler, jedes Kita-Kind sowie für alle Lehrer und Betreuer vorgesehen.

Weg frei für Massenimpfungen

Ebenfalls Teil des Verhandlungspapiers, aber nach übereinstimmenden Medienberichten schon fest beschlossen: Die Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte, also die Praxen der Haus- und Fachärzte, in die Impfstrategie ab April. Dann nämlich wird die Zahl der gelieferten Impfdosen die Kapazitäten der Impfzentren und mobilen Impfteams übersteigen. Die niedergelassenen Ärzte sollen sich zwar ebenso wie die Zentren und Mobilteams an die Reihenfolge der Prioritätengruppen halten, bekommen aber einen Ermessensspielraum zugebilligt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll der Vereinbarung zufolge noch in der kommenden Woche eine aktualisierte Impfverordnung erlassen, die bereits die Einbeziehung ausgewählter Praxen ermöglicht. Ab April sollen dann die Praxen in der Fläche folgen. Das verspricht eine erhebliche Effizienzsteigerung. Zum Vergleich: In jedem Herbst verspritzen die niedergelassenen Ärzte im Normalbetrieb bis zu 15 Millionen Grippeschutzimpfungen binnen zwei Monaten.

Das ganze Konzept mit Verhandlungsstand 7.30 Uhr finden Sie hier.