Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine stellt der Posten des deutschen Botschafters in Moskau wohl eine der schwierigsten Aufgaben dar. Medienberichten zufolge soll ein FDP-Experte diesen ab Sommer übernehmen. Die Ampel besetzt zudem einen weiteren hochrangigen Botschafter-Posten.

Der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff soll Medienberichten zufolge deutscher Botschafter in Moskau werden. Wie "The Pioneer" und der "Spiegel" berichten, soll Lambsdorff den Posten ab Sommer 2023 bekleiden. Eine offizielle Bestätigung der Personalie von der Bundesregierung steht noch aus.

Dem Bericht von "The Pioneer" zufolge verständigte sich die Koalition auf die Besetzung mehrerer hochrangiger Botschafter-Posten. So solle der Staatssekretär im Auswärtigen Amt und frühere Botschafter in London, Andreas Michaelis, neuer deutscher Botschafter in Washington werden. Laut "Spiegel" war spekuliert worden, dass auch Lambsdorff diesen Posten übernehmen könnte.

Lambsdorff war bereits früher im diplomatischen Dienst, unter anderem im Planungsstab des Auswärtigen Amts und im Pressestab der Deutschen Botschaft in Washington. Von 2003 bis 2004 war er als Länderreferent für Russland im deutschen Außenministerium tätig. Derzeit ist Géza Andreas von Geyr deutscher Botschafter in Russland.

Lambsdorff hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wiederholt verurteilt. Seit 2017 ist er Mitglied im Bundestag. Zuvor war auf europäischer Ebene tätig. Von 2004 bis 2017 war er Abgeordneter im Europäischen Parlament, von 2014 bis 2017 war er dessen Vizepräsident.