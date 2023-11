Israel will sichere Evakuierung aus Al-Shifa-Klinik ermöglichen

IDF dementieren "Anordnung" Israel will sichere Evakuierung aus Al-Shifa-Klinik ermöglichen

Israelische Soldaten im Kampfeinsatz in der Nähe des Al Schifa-Krankenhauses im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt.

Das größte Krankenhaus im Gazastreifen steht im Zentrum heftiger Kämpfe. Darunter vermutet das israelische Militär die Kommandozentrale der islamistischen Hamas. Nachdem das Al-Schifa mehrmals gestürmt wurde, wollen die Streitkräfte es Palästinensern in der Klinik ermöglichen, auf einer sicheren Route das Gebäude zu verlassen.

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) dementieren Berichte, sie hätten die Evakuierung des Al-Shifa-Krankenhauses angeordnet. Wie israelische Medien übereinstimmend berichteten, wollen die IDF stattdessen ein sicheres Verlassen des Krankenhauses ermöglichen. Damit habe man auf ein Gesuch des Krankenhausdirektors reagiert, hieß es laut "Times of Israel" und "Haaretz". Zu keinem Zeitpunkt habe man die Räumung des Krankenhauses angeordnet, hieß es demnach in einer Mitteilung der IDF.

Krankenhausleiter Mohammed Abu Salmija hatte zuvor laut der Nachrichtenagentur AFP gesagt, er sei angewiesen worden, "die Evakuierung von Patienten, Verletzten, Vertriebenen und medizinischem Personal" sicherzustellen. Die Menschen sollten demnach das Krankenhaus in Richtung der nahe gelegenen Küstenstraße verlassen. Zudem hatte ein AFP-Reporter vor Ort berichtet, israelische Soldaten hätten während eines Einsatzes im Al-Schifa-Krankenhaus über einen Lautsprecher die Evakuierung der Einrichtung "binnen einer Stunde" angeordnet.

Die israelische Armee durchsuchte den vierten Tag infolge das Al-Schifa-Krankenhaus, unter dem sie eine Kommandozentrale der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas vermutet. UN-Angaben zufolge befinden sich derzeit rund 2300 Patienten, Verletzte und Vertriebene in dem Krankenhaus in Gaza-Stadt. Nach Angaben der Klinik ist es "unmöglich", alle Patienten zu evakuieren. Der Klinikchef warnte bereits vor einer weiteren Verschlechterung der Lage und zahlreichen Toten, sollte sich die Situation nicht verändern.

Das israelische Militär beschuldigt die Terrororganisation Hamas, unter dem Gebäude ihre Hauptkommandozentrale zu verstecken. Dazu legte die Armee nach eigenen Angaben Geheimdienstinformationen vor. Satellitenaufnahmen sowie eine Audioaufnahme sollen die Existenz des Hamas-Lagers dokumentieren. Unabhängig waren die Informationen jedoch nicht zu überprüfen. Die Hamas sowie Personal des Krankenhauses dementieren die Anschuldigung. Israelischen Medienberichten zufolge könnte sich zudem in dem mutmaßlichen Tunnelsystem unter der Klinik ein Teil der von der Hamas verschleppten rund 240 Geiseln befinden.

Israel vermutet "Terrorzentrale" unter der Al Schifa-Klinik

Nach Darstellung Israels soll die Schifa-Klinik an das kilometerlange unterirdische Tunnelnetz der Hamas angebunden sein. Mehrere Eingänge sollen sich auch innerhalb der Klinik befinden. Ein früherer Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstes sagte der "New York Times", dass sich in den Räumen unter der Klinik Hunderte Menschen verstecken könnten. Demnach gehe Israel davon aus, dass auf mehreren Etagen unter der Erde Besprechungsräume, Wohnräume sowie Lagerräume gebaut wurden. Umfassende Beweise dafür legte das Militär nicht vor.

Der Umfang des Tunnelsystems in Gaza ist Experten zufolge umstritten. Auch für das Militär ist es größtenteils eine Blackbox. Häufig ist von Hunderten Tunneln mit einer Gesamtlänge von 500 Kilometern die Rede. Das Tunnelsystem soll mit dem südlichen Teil des Gazastreifens verbunden sein. Unklar ist auch, ob und wie viele Mitglieder der Hamas sich tatsächlich unter der Klinik verschanzt haben könnten. Angaben dazu machte das israelische Militär nicht. Auch aus palästinensischen Quellen gibt es dazu keine Informationen. Insgesamt soll die Hamas zwischen 30.000 und 40.000 Kämpfer vor Kriegsbeginn gehabt haben. Wie viele Hamas-Mitglieder seither getötet wurden, ist nicht bekannt.

Dramatische Situation im Krankenhaus

Mehr als 2000 Patienten, Vertriebene sowie medizinisches Personal sollen sich noch in dem Krankenhaus mit rund 700 Betten aufhalten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind darunter zwischen 600 und 650 Patienten, rund 1500 Schutzsuchende sowie zwischen 200 und 500 Mitarbeiter der Klinik. Die Angaben beruhen auf Schätzungen des dortigen Gesundheitsministeriums, das von der Hamas kontrolliert wird. Augenzeugen bestätigten die Zahlen.

Palästinensischen Berichten zufolge hatten zuvor rund 50.000 Menschen im Bereich des Krankenhauses Zuflucht gesucht. Vor dem Gebäude waren Dutzende provisorische Zelte errichtet worden, wie auf Fotos und Videos zu sehen war. Ein Großteil der Vertriebenen sei mittlerweile weiter in den Süden geflüchtet, berichtete ein Angestellter der Klinik.

Am 7. Oktober waren hunderte bewaffnete Hamas-Kämpfer aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet vorgedrungen und hatten den schlimmsten Angriff auf Israel in der Geschichte des Landes verübt. Israel kündigte daraufhin die Vernichtung der Hamas an und begann mit massiven Angriffen auf Hamas-Ziele im Gazastreifen.