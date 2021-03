Bund und Länder ringen zur Stunde um weitere Schritte im Kampf gegen Corona. Dabei sind die geplanten Oster-Lockerungen für Familientreffen schon gestoppt worden. Die Nord-Länder mit ihrem Vorhaben von Osterurlauben für die eigene Bevölkerung. Doch vom Tisch ist das Thema deswegen noch nicht.

Mit mehr als einstündiger Verspätung haben die neuerlichen Beratungen zwischen dem Kanzleramt und den Bundesländern über neue Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie begonnen. Zu der Verzögerung ist es wegen vieler offener Punkte zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Bundesländern gekommen. Doch auch die Länder untereinander haben verschiedene Vorstellungen.

Dennoch ist zumindest nach ntv-Informationen über die Verlängerung des Lockdowns nun Einigkeit erzielt worden. Die Beschlussvorlage sah vor, dass die Länder die Verordnungen zum Lockdown bis zum 18. April 2021 verlängern sollten. Nach Informationen aus CDU-Kreisen soll es dazu "keine große Diskussion" gegeben haben.

Das Thema Ausgangssperren ist hingegen nach Aussagen aus Teilnehmerkreisen vom Tisch. Das Kanzleramt hatte nächtliche Ausgangsbeschränkungen vorgeschlagen, die auch in Großbritannien und anderen Ländern Teil des harten Lockdowns gegen die Mutante B.1.1.7 waren. Eine Entscheidung darüber obliegt nun jedoch weiterhin den Ländern, die auch im Winter bereits lokale Sperren verhängt hatten. Ein Sprecher von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hatte bereits vor dem Treffen erklärt: "Eine generelle Ausgangssperre wird es mit dem Ministerpräsidenten nicht geben."

Auch die neuerliche Lockerung der Kontaktbeschränkungen während des Osterfestes vom 2. bis zum 5. April konnte sich in der Bund-Länder-Runde nicht durchsetzen, so heißt es aus Teilnehmerkreisen. Einen solchen Schritt würde das Infektionsgeschehen nicht erlauben. Die Beschlussvorlage von 14.55 Uhr, die ntv.de vorliegt, hatte unter Verweis auf das "besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland während der Weihnachtstage" Familientreffen mit vier weiteren Personen zuzüglich Kindern zugelassen. Dazu wird es jedoch nicht kommen.

Fünf Länder wollen Urlaub für Landeskinder

Angesichts der bevorstehenden Ostertage hieß es in dem Entwurf auch: "Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten". Und weiter: "Das Auftreten von verschiedenen Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss."

Unterdessen berichtet Reuters, dass die Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im Kreis ihrer Länderkollegen keine Mehrheit für ihren Vorschlag eines "kontaktarmen Urlaubs" im eigenen Bundesland erhalten haben. Deshalb werde der Vorschlag wohl nur als Protokollnotiz in die geplante Bund-Länder-Erklärung angefügt, heißt es.

Darin allerdings wollen sie ebenso wie Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz deutlich machen, dass sie Urlaub in Ferienwohnungen oder -häusern, Appartements oder Wohnmobilen mit zwingend eigenen sanitären Anlagen und der Möglichkeit zur Selbstversorgung umsetzen würden.