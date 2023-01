Klingbeil äußert sich als erster führender SPD-Politiker zu Medienberichten, wonach Verteidigungsministerin Lambrecht am heutigen Montag zurücktreten soll. Dabei gibt er sich bedeckt, spricht lediglich über eine geschlossene Entscheidung seiner Partei, die dann gemeinsam verkündet werde.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat das weitere politische Schicksal von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht offen gelassen. Er kommentiere keine Medienberichte, sagte Klingbeil am Sonntag im ZDF mit Hinweis auf Berichte mehrerer Medien, dass die SPD-Politikerin am Montag ihren Rücktritt als Ministerin erklären werde. Lambrecht habe "große Rückendeckung", sagte Klingbeil. Was die SPD zu entscheiden habe, werde sie geschlossen entscheiden und dann verkünden.

Klingbeil war der erste führende SPD-Politiker, der sich seit den ersten Rücktrittsmeldungen am Freitagabend überhaupt zu der Verteidigungsministerin äußerte. Der SPD-Chef wird als möglicher Nachfolger Lambrechts gehandelt.

Spekuliert wird auch über die Ernennung der bisherigen Wehrbeauftragten Eva Högl, die Parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller, und den bisherigen Arbeitsminister Hubertus Heil. Die ARD nannte auch Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt als möglichen Nachfolger und berichtete, es sei unklar, ob bei der für den Vormittag erwarteten Rücktrittserklärung bereits die Nachfolge bekannt gegeben werde.

Forderungen nach hochkarätiger Nachfolge

Die SPD besetzt in ihrer Koalition mit Grünen und FDP die Spitze des Verteidigungsressorts. Am 20. Januar treffen sich die westlichen Verbündeten im sogenannten Ramstein-Format, um über weitere Waffenlieferungen für die Ukraine zu beraten. Dabei wird es für Kanzler Olaf Scholz um weitere schwierige Fragen gehen, nämlich ob Deutschland Leopard-2-Panzer liefern wird oder anderen Staaten die Erlaubnis gibt, dass diese Leopard-Panzer an die Ukraine übergeben.

Für den Fall eines Rücktritts der Verteidigungsministerin fordert der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels eine hochkarätige Nachfolge. "Die Verteidigungspolitik ist für Deutschland inzwischen existenziell geworden; das ist kein politisches Nebenthema mehr", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Daran sollte sich die Entscheidung über die Nachfolge ausrichten. Der Kanzler braucht jemanden mit großem politischem Kampfgewicht."

Als weitere Anforderungen nannte er unter anderem Organisationserfahrung, und: "Ein bisschen Liebe zur Bundeswehr gehört ebenfalls dazu." Der einstige Bundeswehr-Generalinspekteur Hans-Peter von Kirchbach sagte dem RND: "Es müsste ein politisches Schwergewicht sein. Worauf es nicht ankommt, ist das Geschlecht." Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, forderte in der "Bild"-Zeitung eine Person, die "über Parteigrenzen hinweg vermittelbar" ist und "das große Ganze" versteht.

Außerdem sollte der oder die Neue "integrieren können, kaltstartfähig, sachkundig, reformwillig und durchsetzungsfähig sein". Wüstner fügte hinzu: "Niemand erwartet, dass in den ersten Wochen gezaubert wird, aber eine Botschaft des Aufbruchs wäre wichtiger denn je." Am Freitagabend hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Lambrecht stehe vor einem Rückzug von ihrem Ministerposten. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang nicht. Lambrecht steht seit Monaten immer wieder in der Kritik, die oppositionelle Union verlangte wiederholt ihren Rücktritt.