Während die USA eine russische Invasion in die Ukraine befürchten, wirft Russland dem Weißen Haus Propaganda vor. In dieser angespannten Lage meldet Moskau einen angeblichen Zwischenfall mit einem US-amerikanischen U-Boot, das in russischen Gewässern gewesen sein soll.

Im Pazifik soll es zu einem Vorfall zwischen Schiffen der USA und Russlands gekommen sein. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, ein russisches Kriegsschiff habe nahe den Kurilen ein US-U-Boot vertrieben. Der Zerstörer "Marschall Schaposchnikow" habe in russischen Gewässern nahe der Inselkette ein US-Unterseeboot aufgespürt. Nachdem das U-Boot Aufforderungen zum Beidrehen ignoriert habe, habe der russische Zerstörer "angemessene Maßnahmen ergriffen", hieß es aus Moskau ohne nähere Erläuterungen. Das U-Boot habe die russischen Gewässer daraufhin "in Höchstgeschwindigkeit" verlassen. Der Nachrichtenagentur Ria zufolge bestellte das russische Verteidigungsministerium deswegen den US-Militärattaché ein. Eine Reaktion aus Washington zu dem angeblichen Vorfall gibt es bisher nicht.

Das Verhältnis zwischen den USA und Russland ist wegen der Ukraine-Krise äußerst angespannt. US-Außenminister Antony Blinken hatte am Freitag gewarnt, eine russische Invasion in der Ukraine könne jederzeit beginnen. Russland bestreitet das und wirft seinerseits den USA vor, mit Warnungen vor einer russischen Aggression die Kriegsgefahr selbst zu erhöhen. Washington kündigte auch die Verlegung weiterer 3000 Soldaten nach Europa an. Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan machte deutlich, dass die USA einen russischen Einmarsch in der Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in China am 20. Februar für möglich halten.

Die "New York Times" schrieb, die USA hätten Geheimdienstinformationen erhalten, wonach Russland den kommenden Mittwoch (16. Februar) als Zieldatum für eine Militäraktion diskutiere. Es könne aber auch sein, dass dieses Datum Teil einer Desinformationskampagne Russlands sei. Einen Tag zuvor, am Dienstag, wird Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau zu Gesprächen über die Ukraine-Krise erwartet. Angesichts eines möglicherweise bevorstehenden russischen Angriffs auf die Ukraine forderten eine Reihe von Ländern ihre Staatsbürger zur Ausreise aus der Ukraine auf, darunter die USA, Großbritannien, Deutschland, Dänemark und Norwegen.