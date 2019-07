Für die CDU sind die Umfragewerte schlecht wie nie: Die Partei, die bei den Landtagswahlen in Thüringen bisher stets stärkste Kraft wurde, rutscht hinter die Linke und die AfD ab. Eine Regierungsbildung würde mit einem solchen Ergebnis schwierig werden.

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Thüringen ist die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow in einer Umfrage stärkste Kraft im Freistaat. In der am Dienstag veröffentlichten Befragung von Infratest Dimap im Auftrag von MDR Thüringen kam die Linke auf 25 Prozent, die AfD erreichte 24 Prozent. Die CDU, in Thüringen bei Wahlen und in Umfragen seit der Wiedervereinigung stärkste Partei, ist mit 21 Prozent nur drittstärkste Kraft. Für die Christdemokraten ist das im Freistaat laut MDR ein historischer Tiefstwert.

Die Grünen, die zusammen mit der Linken und der SPD seit 2014 in Erfurt regieren, kamen auf 11 Prozent. Die SPD rutschte mit 8 Prozent auf ihren bisher schlechtesten Umfragewert in Thüringen ab. Die FDP kam auf 5 Prozent und könnte nach fünf Jahren den Wiedereinzug in den Landtag knapp schaffen.

In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die Regierungsbildung würde nach diesen Zahlen schwierig werden. Die aktuelle Koalition aus Linken, SPD und Grünen hätte keine Mehrheit mehr. Auch für Bündnisse aus CDU, SPD, Grünen und FDP oder aus CDU und Linken würde es nicht reichen. Das Gleiche gilt für eine CDU-AfD-Koalition. Die Spitzengremien der Bundes-CDU haben allerdings jegliche Koalition mit der rechtspopulistischen AfD ohnehin ausgeschlossen.