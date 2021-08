Litauen hat an seiner Grenze ein Zeltdorf für die vielen Migranten errichtet, die in den vergangenen Wochen über die Grenze gekommen sind.

Im gesamten Jahr 2020 erfasst Litauen lediglich 81 illegal eingereiste Migranten an seiner Grenze zu Belarus. Dieses Jahr sind es bereits mehrere Tausend. Ein Video soll belegen warum: Truppen des Nachbarlandes sollen die Menschen über die Grenze schubsen und drängen.

Belarussische Grenzsoldaten haben nach Angaben der Regierung in Vilnius litauisches Staatsgebiet betreten, um 35 Migranten über die Grenze zum Nachbarland Litauen zu treiben. "Wir können so eine dreiste Provokation nicht tolerieren, dass zwölf Grenzposten heute die Grenze nach Litauen übertreten haben", erklärte Innenministerin Agne Bilotaite. Die belarussischen Truppen hätten sich erst nach wiederholter Aufforderung zurückgezogen.

Die litauischen Grenzbehörden haben ein Video auf Facebook veröffentlicht, das den Vorfall zeigen soll. Die Aufnahmen sollen an der litauisch-belarussischen Grenze in der Region Salcininkai entstanden sein. Darauf sind Soldaten zu sehen, die eine größere Gruppe Menschen durch ein Waldgebiet treiben. Im Hintergrund sichern mit Schilden und Schutzausrüstung ausgestattete Einsatzkräfte die Aktion offensichtlich ab.

Litauen könne eine solche Provokation nicht tolerieren, sagte Innenministerin Agne Bilotaite. Sie kündigte an, die Kapazitäten für den Grenzschutz weiter zu erhöhen.

"Hybride Kriegsführung"

Nach Ansicht der EU instrumentalisiert der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko die Migranten, um auf diese Weise Vergeltung für westliche Sanktionen gegen sein Land zu üben. Demnach wurden seit Jahresbeginn mehr als 4000 Migranten registriert, die "irregulär" über die Grenze von Belarus nach Litauen einreisten. Im gesamten Jahr 2020 waren an der belarussisch-litauischen Grenze lediglich 81 illegal eingereiste Migranten registriert worden.

Fast 2800 der Menschen stammen den Angaben zufolge aus dem Irak. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte zuvor offen damit gedroht, als Reaktion auf gegen sein Land verhängte EU-Sanktionen Menschen aus Ländern wie dem Irak, Afghanistan oder Syrien über die Grenze in die EU zu lassen. Anfang August hat der litauische Grenzschutz damit begonnen, Migranten abzuweisen. Die Regierung in Vilnius spricht von "hybrider Kriegsführung" gegen die EU. An diesem Mittwoch wollen sich die Innenminister der EU-Staaten in einer Videokonferenz mit der Lage befassen.