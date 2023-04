Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen. Dmitri Medwedew ist das ein Dorn im Auge. Als Außenposten der NATO laufe Polen Gefahr, vernichtet zu werden, so der russische Ex-Präsident.

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew richtet erneut scharfe Worten in Richtung Westen und der NATO. Dabei hat der Politiker vor allem dem ukrainischen Nachbarland Polen und dessen Ministerpräsidenten gedroht. "Irgendein Dummkopf namens Mateusz Morawiecki sagte, die Ukraine habe das Recht, Russland anzugreifen, und er mache sich keine Sorgen über einen Krieg der NATO gegen Russland, weil letzterer ihn bald verlieren würde", schreibt Medwedew auf Twitter.

"Ich weiß nicht, wer einen solchen Krieg gewinnen oder verlieren wird, aber angesichts der Rolle Polens als Außenposten der NATO in Europa wird dieses Land mit Sicherheit verschwinden - zusammen mit seinem dummen Premierminister." Seinen Beitrag verfasste der 57-Jährige in drei Sprachen (russisch, englisch, polnisch).

"Wie Verbrecher zerschlagen"

Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen. Im Rahmen seiner Militärhilfe hatte Warschau Kiew bereits acht seiner in der Sowjetunion hergestellten MiG-29-Kampfjets geliefert. Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte Anfang April angekündigt, sein Land wolle der Ukraine "seine gesamte MiG-Flotte" aus etwa 30 Flugzeugen zur Verfügung stellen.

Drohungen in Richtung Westen von Seiten Medwedews sind nichts Neues. Er schreckt aber auch nicht vor Drohgebärden gegenüber seinen Landsleuten zurück. Zur Steigerung der heimischen Waffenproduktion griff er zuletzt zu einer aufsehenerregenden Methode: Vor Vertretern einer nationalen Rüstungskommission zitierte der 57-Jährige den Sowjetdiktator Josef Stalin. "Sollte sich in ein paar Tagen herausstellen, dass Sie Ihre Pflicht gegenüber dem Vaterland verletzen, so werde ich damit beginnen, Sie wie Verbrecher zu zerschlagen", heißt es in dem Schreiben aus dem Jahr 1941. Eine indirekte Drohung, nicht Waffenproduktion nicht schleifen zu lassen.

Anschließend sagte Medwedew, der mittlerweile Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats ist, in die Runde: "Kollegen, ich will, dass Sie mir zuhören und sich an die Worte des Generalissimus erinnern." Medwedew gilt als glühender Verfechter des brutalen russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland.