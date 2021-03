Es waren "harte Verhandlungen", sagt Kanzlerin Merkel nach einem Marathon-Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern. Aber die Regierungschefin kann lang ersehnte Lockerungen des Lockdowns verkünden. Deutschland befinde sich zwar in einer "heiklen Phase", aber es gebe nun wichtige Helfer.

Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland wird grundsätzlich bis zum 28. März verlängert, allerdings mit vielen Öffnungsmöglichkeiten je nach Infektionslage. Das haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder in Berlin vereinbart. Es sei eine "intensive und sehr wichtige Debatte" gewesen, sagte Merkel im Anschluss an die gut neunstündigen Beratungen. Deutschland stünde an der Schwelle einer neuen Phase in der Pandemie. Diese dürfe nicht mit Sorglosigkeit, aber mit "berechtigten Hoffnungen" genommen werden.

In den vergangenen Monaten hätten die Bürgerinnen und Bürger harte Auflagen gemeinsam durchgestanden. Das zeige nun Wirkung, sagte die Kanzlerin und dankte den Menschen. Die Ausbreitung des Virus sei trotz der Mutationen einigermaßen eingedämmt, das zeigten etwa die im europäischen Vergleich niedrigen Infektionszahlen. Bei allem, das unvollkommen sei - und da gebe es manches - habe Deutschland Stärke gezeigt. Darum seien nun Schritte der Öffnung vereinbart worden, die Deutschland aber in Pandemie nicht zurückwerfen dürften. Denn noch immer bestehe die "Gefahr einer dritten Welle".

"Der Frühling 2021 wird anders sein als vor einem Jahr", führte Merkel weiter aus. Denn im Gegensatz zu 2020 sei Deutschland in der Pandemie-Bekämpfung in vieler Hinsicht weiter. Das liege an zwei Helfern: den verschiedenen Impfstoffen und der ganzen Bandbreite an Tests. Letztere erlaubten, das Infektionsgeschehen besser zu kontrollieren. Und durch die Impfung von hoch gefährdeten Bevölkerungsgruppen in Pflege- und Altenheimen sowie den dortigen Mitarbeitern sei es inzwischen gelungen, dass bei Corona-Ausbrüchen leichtere Krankheitsverläufe auftreten und weniger Todesfälle verzeichnet würden.

"Wir befinden uns in einer sehr heiklen Phase", so die CDU-Politikerin. Deswegen müssten auch trotz etwaiger Lockerungen und der vorhandenen Tests die bestehenden AHA+L-Regeln "akkurat eingehalten werden". Die jetzige Phase sei mit vielen Hoffnungen verbunden. Durch die nun getroffenen Beschlüsse seien sicherlich auch Hoffnungen enttäuscht worden. Bund und Länder seien sich aber einig gewesen, dass es schlimmer wäre, wenn Lockerungen zurückgenommen werden müssten.

Zu den vereinbarten Lockerungen zählen unter anderem, dass ab kommenden Montag wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt ermöglicht werden - beschränkt auf maximal fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgerechnet. Darüber hinaus gibt es verschiedene Öffnungsschritte, die sich an der Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche orientieren. So darf etwa auch der Einzelhandel unter Auflagen regional wieder öffnen. Als Notbremse gilt die Inzidenz von 100, ab der wieder härtere Maßnahmen gelten.