Bundeskanzlerin Merkel appelliert an die Bevölkerung, sich in der Coronakrise solidarisch zu verhalten. "Es geht um den Schutz gerade auch älterer Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen." Die Bundesregierung wolle noch diese Woche Liquiditätshilfen für Unternehmen auf den Weg bringen.

Erstmals wendet sich Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen der Coronakrise an die Bevölkerung. "Es geht um den Schutz gerade auch älterer Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen", sagte Merkel in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. "Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen können." Es handle sich um ein Virus, "das wir nicht ausreichend kennen, für das wir keine Impfung haben, für das wir keine Therapie haben".

"Alle Maßnahmen, die wir machen, sind von allergrößter Bedeutung, weil sie uns eben Zeit geben", sagte Merkel. "Es geht also um das Gewinnen von Zeit." Merkel berichtete von den Ergebnissen einer gemeinsamen Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der EU sowie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EZB-Chefin Christine Lagarde. "Jedes europäische Land ist betroffen." Den italienischen Freunden wünsche die Bundesregierung "von Herzen, dass die harten Maßnahmen, die sie dort ergriffen haben, eine Wende zum Guten bringen".

"Ich vertraue auf die Solidarität der Fußballfans"

"Dafür eine Sekunde länger in die Augen schauen und lächeln, und nicht schon mit der Hand beim Nächsten sein, ist auch gut"

Merkel kündigte an, dass die Bundesregierung Unternehmen noch in dieser Woche "Liquiditätshilfen zur Verfügung stellen" wolle in Zusammenarbeit mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die EU wolle den Stabilitäts- und Wachstumspakt flexibel handhaben, genauso die Regelungen zu staatlichen Beihilfen. "Deutschland ist relativ robust aufgestellt. Die Bundesagentur für Arbeit hat Rücklagen", sagte Merkel mit Blick auf Kurzarbeitergeld und Lohnfortzahlungen. Am Freitag werde es eine Bekanntgabe von Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz geben zu den geplanten Maßnahmen.

Merkel rief alle Beteiligte in Ländern und Kommunen auf, den Empfehlungen von Wissenschaftlern und Experten nachzukommen. "Föderalismus ist nicht dafür da, dass jeder an seiner Stelle Verantwortung wegschiebt. Föderalismus ist dafür da, dass jeder an seiner Stelle Verantwortung wahrnimmt", sagte Merkel. "Deswegen ist es eben nicht das zentrale Problem, wenn ich es so hart sagen kann, ob eine Fußballspiel mit oder ohne Publikum stattfinden kann." Spahn begrüßte ebenfalls, "dass auch Berlin sich entschlossen hat, das Fußballspiel ohne Zuschauer stattfinden zu lassen". Spahn sagte: "Ich vertraue auf die Solidarität der Fußballfans."

CDU-Parteitag wird wohl so nicht stattfinden

Merkel und Spahn empfahlen auch auf Begrüßung mit Handschlag zu verzichten. "Dafür eine Sekunde länger in die Augen schauen und lächeln, und nicht schon mit der Hand beim Nächsten sein, ist auch gut", sagte Merkel. Spahn sagte es gehe nicht nur darum, Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern abzusagen. "Auch unterhalb dieser Schwelle kann man etwas tun und damit einen guten Beitrag leisten", betonte sie bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler.

Spahn sagte, man dürfe sich nicht irreführen lassen davon, dass 80 Prozent der Infizierten milde oder gar keine Symptome zeigten. "Ich finde wichtig, dass wir das in die Gesellschaft und die Familien tragen müssen, dass es hier um den Schutz der anderen geht." Deshalb müssten alle bereit sein, "auf ein Stück Alltag zu verzichten, um andere zu schützen".

Mit Blick auf den Sonderparteitag der CDU zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden Ende April erwartete Merkel bei gleichbleibender Lage, dass dieser so nicht stattfindet. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU sich nicht an die Regeln, die wir uns im gesellschaftlichen Leben auferlegen, halten wird." Merkel bestritt auf Nachfrage, sich erst jetzt um die Coronakrise zu kümmern. Das wisse der Bundesgesundheitsminister. Die Videokonferenz mit den EU-Staats- und Regierungschefs sei nur der Anlass, dass auch sie sich jetzt an die Öffentlichkeit wende.