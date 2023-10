Musk kündigt Starlink-Einsatz im Gazastreifen an

(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Zahlreiche internationale Organisationen beklagen, den Kontakt zu ihren Mitarbeitern in Gaza verloren zu haben. Elon Musk verspricht nun, ihnen sein Satellitensystem Starlink bereitzustellen. Für Irritation sorgt der Milliardär derweil mit einem Post zum Iran.

Tech-Milliardär Elon Musk will nach eigenen Angaben mithilfe des Satelliten-Kommunikationssystem Starlink seiner Firma SpaceX dabei helfen, die derzeit unterbrochene Kommunikation zu international anerkannten Hilfsorganisationen im Gazastreifen wieder herzustellen. "Starlink wird die Konnektivität zu international anerkannten Hilfsorganisationen in Gaza unterstützen", kündigte Musk auf X an. Details nannte er nicht.

Musk antwortete auf einen Beitrag der linken Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez, die zuvor angeprangert hatte, dass die Unterbrechung der Kommunikation zur Bevölkerung in Gaza nicht hinnehmbar sei. Journalisten, medizinisches Personal und humanitäre Hilfe und unschuldige Zivilisten seien gefährdet.

Die Weltgesundheitsorganisation und weitere Hilfsorganisationen wie das UN-Kinderhilfswerk Unicef, das UN-Entwicklungsprogramm UNDP, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, Save the Children und der Norwegische Flüchtlingsrat haben nach eigenen Angaben den Kontakt zu ihren Mitarbeitern und Partnern im Gazastreifen verloren. Nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft sind alle Kommunikations- und Internetdienste wegen der heftigen Bombardierung durch die israelische Armee ausgefallen.

Israels Armee hatte zuvor angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Das Starlink-System stellt schnelle Internetverbindungen über eigene Satelliten her. Kommunikation über Starlink spielt auch für die Ukraine bei der Verteidigung des Landes gegen die russische Invasion eine wichtige Rolle.

Auf X teilte Musk zudem ein Bild, das eine Aggression der USA gegenüber des Iran impliziert. Es zeigt eine Landkarte, auf dem der Iran farblich hervorgehoben ist. Um das Land herum sind US-Fahnen eingezeichnet. "Iran will Krieg. Sieh' an, wie nah sie ihr Land an unsere Militärbasen heranführen", heißt es dazu ironisch. Die Karte zeigt auch angebliche Militärbasen auf dem Gebiet des benachbarten Afghanistans. Die US-Armee hat das Land jedoch nach der Machtübernahme der Taliban 2021 verlassen.