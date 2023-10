Nach dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel berät sich US-Außenminister Blinken mit seinem türkischen Amtskollegen. Danach wird offenbar ein Tweet von seinem Account abgesetzt, der einige Stunden später wieder verschwindet. Einen ähnlichen Vorfall gab es kurz zuvor bereits.

Zwei offenbar gelöschte Tweets unter der Ägide des US-amerikanischen Außenministeriums sorgen nach den Großangriffen der Hamas auf Israel für Aufregung. Nachdem sich US-Außenminister Antony Blinken in der Sache mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan beraten hatte, wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf seinem X-Account ein Tweet veröffentlicht, in dem es heißt, Blinken unterstütze die Bemühungen der Türkei um eine Feuerpause beziehungsweise einen Waffenstillstand (engl.: ceasefire). Später stand der Beitrag jedoch nicht mehr online. Die "New York Post" wie auch die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichten darüber.

Kurz zuvor war bereits ein Tweet des "U.S. Office of Palestinian Affairs", das Blinkens Ministerium zugeordnet ist, gelöscht worden. Darin wurden US-Medien zufolge alle Konfliktparteiern aufgerufen "von Gewalt und Vergeltungsangriffen abzusehen".

Kongressabgeordneter: "Nein - es ist Zeit für massive Gegenangriffe"

An beiden Tweets wurde inhaltliche Kritik laut. Der republikanische Kongressabgeordnete Nick LaLota erklärte etwa via X: "Ein US-Außenminister, der sich dafür einsetzt, dass Israel eine Feuerpause einsetzt? (...) Nein - es ist Zeit für massive Gegenangriffe, sonst werden unschuldige Israelis weiterhin terrorisiert und die Amerikaner könnten die nächsten sein." Die "New York Post" zitiert weitere Kritiker, die Blinkens angebliches Statement sowohl inhaltlich kritisieren, als auch die Kompetenz von dessen Kommunikationsteam infrage stellen.

In den Internet-Archiven ist Blinkens Tweet nicht gesichert worden. Gegen eine Fälschung spricht, dass zahlreiche Portale das Statement mit Screenshot gesichert haben - offenbar zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Anzahl von Likes und Geteilt-Angaben. In einer Pressemitteilung des US-Außenministeriums ist weiterhin in einer ähnlichen Formulierung von der Unterstützung der Bemühungen von türkischer Seite die Rede, obschon der Begriff "ceasefire" nicht verwendet wird. Beim Absetzen des Tweets könnte es sich um einen Kommunikationsfehler von Blinkens Kommunikationsabteilung gehandelt haben. Oder aber das Statement war so gemeint, es wurde aber später zurückgerudert.

Die Hamas hatte Israel am Samstagmorgen mit einem Großangriff aus dem Gazastreifen überrascht. Hunderte Menschen in Israel kamen dabei um. Die israelische Armee reagierte wiederum mit Gegenangriffen. Die USA hatten nach Beginn des Angriffs erklärt, an der Seite von Israel zu stehen. Die Welt habe "abstoßende Bilder" aus Israel mit Tausenden Raketen sehen müssen, die auf Städte herabregnen, sagte US-Präsident Joe Biden. "Israel hat ein Recht darauf, sich selbst und sein Volk zu verteidigen", hieß es aus einer Mitteilung von ihm.