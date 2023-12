Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beim Beobachten des Starts einer Rakete vom Typ "Chollima-1", die einen Aufklärungssatelliten in All befördert hat.

Nordkorea gelingt es erstmals, einen Spionagesatelliten in Stellung zu bringen. Kurze Zeit darauf erklären die Machthaber des Landes, jede Art der Störung des Satelliten als Kriegserklärung zu deuten. Washington reagiert prompt.

Nordkorea hat gewarnt, es werde jede Störung seines Satellitendienstes als Kriegserklärung auffassen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA den Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums. Im Falle eines Angriffs auf seine strategischen Einrichtungen werde es seine militärische Abschreckung mobilisieren. "Sollten die USA versuchen, das rechtmäßige Territorium eines souveränen Staates zu verletzen, indem sie die neuesten Technologien illegal und ungerechtfertigt als Waffen einsetzen, wird die DVRK erwägen, Maßnahmen zur Selbstverteidigung zu ergreifen, um die Funktionsfähigkeit der US-Spionagesatelliten zu untergraben oder zu zerstören", hieß es in der Erklärung.

DVRK sind die Initialen des offiziellen Namens des Nordens, der Demokratischen Volksrepublik Korea. Nordkorea hat nach eigenen Angaben am 21. November erfolgreich seinen ersten militärischen Spionagesatelliten gestartet, der Fotos von Militäreinrichtungen auf dem US-Festland, in Japan und im US-Territorium Guam übermittelte.

Washington reagiert mit Sanktionen

Auf die Frage, ob Washington in der Lage sei, die Aufklärungsoperationen des nordkoreanischen Satelliten zu unterbrechen, antwortete ein Sprecher des US-Weltraumkommandos, die USA könnten die Weltraumkapazitäten eines Gegners mit einer Vielzahl von Mitteln unterbinden, berichtete der US-Sender RFA.

Die USA hatten am Donnerstag Sanktionen gegen Nordkoreas Agenten im Ausland verhängt, die Sanktionen umgehen, um an Einkünfte und Technologien für Nordkoreas Massenvernichtungsprogramme zu gelangen. Südkorea setzte am Freitag elf Nordkoreaner wegen ihrer Beteiligung an der Entwicklung von Satelliten und ballistischen Raketen auf eine schwarze Liste und verbot ihnen jegliche Finanztransaktionen.