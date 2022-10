Unbeeindruckt von internationalen Protesten setzt Nordkorea seine Serie von Raketentests fort. Unweit von Pjöngjang starten zwei ballistische Geschosse in Richtung des Japanischen Meeres. Zuvor hatte Südkorea die Rückkehr des nukleargetriebenen US-Flugzeugträgers "USS Ronald Reagan" in die Gewässer vor der Halbinsel angekündigt.

Zwei Tage nach der jüngsten Eskalation hat Nordkorea abermals Raketen in Richtung Japan gezündet. Zwei ballistische Kurzstreckenraketen seien von Nordkorea aus Richtung Ostküste Japans abgefeuert worden, meldete die japanische Regierung und der südkoreanische Generalstab am Donnerstag (Ortszeit). "Das kann absolut nicht toleriert werden", sagte der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida Reportern.

Der Raketenstart war der sechste in zwölf Tagen. "Nordkorea hat seine Provokationen vor allem seit Anfang dieses Jahres unerbittlich und einseitig verschärft", sagte der japanische Verteidigungsminister Yasukazu Hamada Reportern. Nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes JCS wurden die Raketen aus der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang gezündet.

Pjöngjang spricht von "gerechten Gegenmaßnahmen"

Der Start erfolgte etwa eine Stunde, nachdem Nordkorea den Schritt der USA verurteilt hatte, Nordkoreas "gerechte Gegenmaßnahmen der Koreanischen Volksarmee zu den gemeinsamen Übungen zwischen Südkorea und den USA" vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) zu bringen. Zudem kritisierte Nordkorea die Verlegung eines US-Flugzeugträgers in die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel. Dies stelle eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität der Situation dar, erklärte das nordkoreanische Außenministerium.

Am Mittwoch hatte Südkorea mitgeteilt, die USA wollten ihren nukleargetriebenen Flugzeugträgers "USS Ronald Reagan" erneut in die Gewässer östlich der koreanischen Halbinsel entsenden. Im September war das Schiff zu seinem ersten Besuch in Südkorea seit fast vier Jahren eingetroffen und hatte an einem Seemanöver zwischen südkoreanischen und US-Streitkräften teilgenommen.

Es war das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen war. Die Verlegung der Kriegsschiffe stellt eine der schärfsten Reaktionen der Verbündeten seit 2017 auf einen nordkoreanischen Waffentest dar. Die Raketenstarts des abgeschotteten Landes verstoßen gegen UN-Sanktionen.