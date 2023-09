Russische und ukrainische Truppen kämpfen weiterhin um die Kontrolle der Inseln am unteren Flusslauf des Dnipro. Britischen Angaben zufolge hat Russland seine Kampfaktivitäten verstärkt. Dies gebe auch die Möglichkeit, gegnerische Einheiten zu binden.

Die russischen Truppen in der Ukraine haben nach Einschätzung britischer Militärexperten ihre Aktivitäten im Kampf um die Dnipro-Inseln am unteren Flusslauf verstärkt. Das ging aus dem täglichen Geheimdienstbericht zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London hervor.

Die Inseln im Gebiet Cherson waren demnach in der ersten Septemberhälfte schwer umkämpft. Beide Seiten griffen mit Gruppen in kleinen Booten ihre Gegner auf den Inseln oder dem gegenüberliegenden Ufer an, so die Mitteilung. Die Zahl der involvierten Truppen ist nach Angaben der Briten verhältnismäßig gering.

Doch beide Seiten betrachten das Gebiet demnach als strategisch wichtig. Die Auseinandersetzung darum gebe "auch die Möglichkeit, gegnerische Einheiten zu binden und von der Teilnahme an den intensiven Kämpfen in den Gebieten Saporischschja und Donezk abzuhalten".