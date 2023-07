In Mykolajiw brach durch die Angriffe ein Feuer aus.

Nach dem Aus des Abkommens zum Getreideexport über das Schwarze Meer nimmt Russland unter anderem zwei ukrainische Städte ins Visier, die Zugang zu diesem haben: Odessa und Mykolajiw. Die Luftwaffe kann laut Angaben der Streitkräfte mehrere Angriffswellen abfangen.

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht verstärkt den Süden und Osten der Ukraine mit Drohnen und möglicherweise ballistischen Raketen angegriffen. Die Hafenstadt Odessa sowie die Regionen Mykolajiw, Donezk, Cherson, Saporischschja und Dnipro waren unter russischem Drohnenbeschuss, teilte die ukrainische Luftwaffe auf der Nachrichten-App Telegram mit. Bei Angriffen auf die Regionen Poltawa, Tscherkassy, Dnipro, Charkiw und Kirowohradska könnten ballistische Waffen zum Einsatz gekommen sein. Russland äußerte sich zunächst nicht zu dem Angriff.

In mehreren ukrainischen Regionen ertönte in der Nacht stundenlang Luftalarm. Gegen 04:30 Uhr Ortszeit wurde die Warnung aufgehoben. Im Hafen von Mykolajiw sei ein Feuer ausgebrochen, sagte der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Sjenkewytsch, auf Telegram. Die Lage sei ernst.

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, erklärte, dass die Luftabwehr mehrere Angriffswellen abgefangen habe. Einzelheiten zu dem nächtlichen Drohnenangriff auf Odessa werden im Laufe des Vormittags bekannt gegeben, teilte Serhij Bratschuk, Sprecher der ukrainischen Militärverwaltung von Odessa, mit. Beide Städte bieten der Ukraine Zugang zum Schwarzen Meer für die Ausfuhr von Getreide.

Das Abkommen zum Getreideexport aus der Ukraine war vonseiten Russlands nicht verlängert worden. Die Ukraine will auch ohne Zusagen aus Moskau die Ausfuhren über das Schwarze Meer fortsetzen. Am Montag wurde die Krim-Brücke, die Russland mit der 2014 annektierten Halbinsel Krim verbindet, durch eine Explosion beschädigt. Die Regierung in Moskau sprach von einem Angriff ukrainischer Seedrohnen und drohte mit Vergeltung.