Auch in Italien triumphiert eine rechte Partei bei den Europawahlen: Die Lega von Innenminister Matteo Salvini verbessert sich deutlich und lässt den Koalitionspartner abgeschlagen zurück. Die Sozialdemokraten schneiden ebenfalls überraschend gut ab.

Die rechte Lega von Innenminister Matteo Salvini ist bei der Europawahl in Italien einer Prognose zufolge stärkste Kraft geworden. In Nachwahlbefragungen für den Fernsehsender Rai erreicht die Partei zwischen 27 und 31 Prozent der Stimmen. Es ist das beste Ergebnis, das die Lega je auf europäischer und nationaler Ebene eingefahren hat. Bei der vorhergehenden Europawahl hatte die im Norden verwurzelte Partei vor fünf Jahren lediglich 6,2 Prozent der Stimmen gewonnen. Bei der italienischen Parlamentswahl waren es vergangenes Jahr etwas mehr als 17 Prozent.

Verlierer der Europawahl ist in Italien der Regierungspartner der Lega in Rom: Die Fünf-Sterne-Bewegung kommt den Prognosen zufolge lediglich auf einen Stimmenanteil zwischen 18,5 und 22,5 Prozent. Die Sterne hatten in den vergangenen Monaten zunehmend an Zustimmung eingebüßt. Die sozialdemokratische PD schneidet mit 21 bis 25 Prozent deutlich besser ab als erwartet. Die Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi landet zwischen 8 und 12 Prozent. Die rechtsnationale Partei Fratelli d'Italia liegt bei 5 bis 7 Prozent.

Das Ergebnis der Abstimmung in Italien war mit Spannung erwartet worden, da Salvini die europäische Rechte einen und gegen die EU in jetziger Form in Stellung bringen will. Seine neue Fraktion "Europäische Allianz der Völker und Nationen", zu der neben der italienischen Lega auch die AfD, die österreichische FPÖ und die französische Partei von Marine Le Pen gehören, dürfte Prognosen und Hochrechnungen zufolge im Europaparlament etwa 57 der 751 Sitze besetzen.