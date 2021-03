Für Erheiterung sorgt nach der Bund-Länder-Schalte eine Anekdote, die zeigt, wie stark die Nerven nach neun Stunden blank lagen: Demnach soll Markus Söder den Vizekanzler aufgefordert haben, nicht so "schlumpfig zu grinsen". Nun äußert sich Scholz zu der Verbalattacke.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz nimmt die von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder erhobene Kritik der Schlumpfigkeit mit Humor. "Das mit den Schlümpfen gefällt mir super. Die sind klein, listig und gewinnen immer", sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" im ZDF. Söder soll in der Bund-Länder-Konferenz im Streit über die Finanzierung eines Härtefallfonds für Firmen nach Angaben von Teilnehmern zu Scholz gesagt haben, er solle "nicht so schlumpfig herumgrinsen".

Der CSU-Chef hatte nach den Beratungen erklärt, er sei mit Scholz nicht ein Herz und eine Seele, "aber jetzt ist alles wieder gut." Nach Angaben von Teilnehmern hatte der SPD-Kanzlerkandidat am Mittwoch kurz vor Ende der Beratungen zunächst an alle Ministerpräsidenten gerichtet erklärt: "Es braucht keiner zu träumen, dass der Bund ein Konto einrichtet, von dem alles bezahlt wird."

Es werde keinen anderen Konsens geben als die anteilige Finanzierung von Bund und Ländern. Daraufhin habe Söder - so wird es von mehreren Teilnehmern dargestellt - Scholz hart angegangen: "Sie sind nicht der König von Deutschland oder Weltenherrscher", habe Bayerns Landeschef erklärt. Scholz müsse jetzt "gar nicht so schlumpfig herumgrinsen". Das sei nicht sein Geld. Und: "Ihre Tonalität gefällt mir gar nicht."

"Ausgerechnet von Ihnen, Herr Söder"

Daraufhin habe Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gesagt: "Ausgerechnet von Ihnen, Herr Söder". Söder betonte später auf Nachfrage, man solle nicht jedes überlieferte Wort auf die "Goldwaage" legen, er schätze den Vizekanzler "grundsätzlich", und auch in der großen Koalition komme man gut miteinander zurecht. Gleichwohl gebe es bisweilen unterschiedliche Standpunkte, und Scholz habe "eine sehr pointierte Art."

Der Härtefallfonds geht auf Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zurück. Der Fonds soll Firmen helfen, die die bisherigen Hilfskriterien nicht exakt erfüllen oder wo spezielle Verhältnisse in bestimmten Branchen nicht erfasst sind. Trotz des Streits wurde der Fonds auch von bei der Konferenz beschlossen, am Montag sollen aber noch weitere Detailfragen geklärt werden.