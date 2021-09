Der Wahlkampf läuft nicht gut für die Union - um aus dem Umfragetief zu kommen, bleibt nicht mehr viel Zeit für die Schwesterparteien. Wenn es nach Bayerns Ministerpräsidenten Söder geht, sind es sogar nur noch wenige Tage. Er setzt auf den Parteitag der CSU am Wochenende.

Der im historischen Umfragetief steckenden Union läuft nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder die Zeit für einen Stimmungsumschwung vor der Bundestagswahl davon. "Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende", so Söder. Die CSU wolle mit ihrem Parteitag am Freitag und Samstag in Nürnberg "ein Stück" die Trendwende einleiten.

Ohne es direkt anzusprechen, dürfte Söder auch das am Sonntag bei ARD und ZDF anstehende zweite Triell der Spitzenkandidaten von Union, SPD und Grünen zum Wochenende der Entscheidung hinzuzählen. Zu dem Parteitag wird am Samstag auch Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet erwartet. Für Söder ist klar, die Union kann nur gemeinsam die Wahl gewinnen: "Es kommt jetzt nicht auf Stilnoten an. Wir müssen uns alle unterhaken."

Trotz der schlechten Umfragewerte - die Union lag bundesweit zuletzt zwischen 19 und 25 Prozent, die CSU in Bayern auch nur noch bei 28 Prozent - sieht Söder noch die Chance zum Wahlsieg und dabei insbesondere soziale Themen im Vordergrund: "Wir als Union müssen klarmachen, dass wir für die kleinen Leute da sind, für die kleinen Betriebe, die Selbstständigen, die Handwerksmeister, aber auch für die, die in den Großstädten beispielsweise Probleme mit den Mieten, den Pflegekosten oder der Rente haben." Man brauche "eine Offensive für deutlich mehr Wohngeld in den hoch belasteten Regionen, um Wohnen neben der Mietpreisbremse noch erschwinglich zu machen."

Im aktuellen Trendbarometer von ntv und RTL landete die Union zuletzt bei 19 Prozent Zustimmung. Noch schlechter fielen die Werte für Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet aus.